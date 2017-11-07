Дочери погибшего в годы Великой Отечественной солдата передали вещи отца

Родственники солдата Великой Отечественной войны из Тулы, который 75 лет назад ушел на фронт и не вернулся,
наконец-то узнали, где и как он погиб. В Кремле в торжественной обстановке дочери погибшего Василия Овечкина вручили его вещи. Останки бойца поисковики обнаружили в одной из деревень в Тверской области. Там же нашли медальон с запиской.
Всю свою жизнь Галина Васильевна бережно хранила единственную фотографию папы. Он ушел на фронт в 35 лет, ей тогда было всего три дня от роду. Через год семье прислали похоронку. Сообщили, что рядовой Василий Овечкин погиб героем. Его имя внесли в Книгу памяти Великой Отечественной. Но никто не ответил, где же он похоронен.
Отряд поисковиков нашел его останки под Тверью. А сегодня на Красной площади дочери передали пробитую пулей каску и медальон, в котором была записка от павшего солдата. Останки рядового нашли братья Константин и Всеволод. В поход они отправились вместе с отцом — преподавателем ОБЖ и по совместительству руководителем поискового отряда.
Костя рассказал, что запомнит этот момент на всю жизнь: он захватывает горсть земли руками, песок утекает сквозь пальцы, оставляя в ладони старинный солдатский медальон. Это была удача: в найденной капсуле сохранилась записка от бойца 527-го стрелкового полка. Поисковики говорят, что такие медальоны — большая редкость. Их выдавали только до 1942 года. При этом бойцы должны были заполнить анкету сами, но не все умели писать.
Рядом с вещами Василия Овечкина нашли останки еще шестерых павших героев. Выяснилось, что это была братская могила при полевом госпитале, куда привозили раненных в боях. Скорее всего, рядовой Овечкин получил смертельное ранение в голову. Об этом говорят пробоины на его каске.
Теперь же останки Василия Овечкина торжественно перезахоронят — 22 июня, в День памяти и скорби. А каску, медальон и записку бойца родственники намерены подарить школьному музею воинской славы. Самим же им на память о герое останется врученная сегодня медаль «Шагнувшим в бессмертие» — ее выдают семьям солдат Великой Отечественной, найденных поисковиками.
Отряд поисковиков нашел его останки под Тверью. А сегодня на Красной площади дочери передали пробитую пулей каску и медальон, в котором была записка от павшего солдата. Останки рядового нашли братья Константин и Всеволод. В поход они отправились вместе с отцом — преподавателем ОБЖ и по совместительству руководителем поискового отряда.
Костя рассказал, что запомнит этот момент на всю жизнь: он захватывает горсть земли руками, песок утекает сквозь пальцы, оставляя в ладони старинный солдатский медальон. Это была удача: в найденной капсуле сохранилась записка от бойца 527-го стрелкового полка. Поисковики говорят, что такие медальоны — большая редкость. Их выдавали только до 1942 года. При этом бойцы должны были заполнить анкету сами, но не все умели писать.
Рядом с вещами Василия Овечкина нашли останки еще шестерых павших героев. Выяснилось, что это была братская могила при полевом госпитале, куда привозили раненных в боях. Скорее всего, рядовой Овечкин получил смертельное ранение в голову. Об этом говорят пробоины на его каске.
Теперь же останки Василия Овечкина торжественно перезахоронят — 22 июня, в День памяти и скорби. А каску, медальон и записку бойца родственники намерены подарить школьному музею воинской славы. Самим же им на память о герое останется врученная сегодня медаль «Шагнувшим в бессмертие» — ее выдают семьям солдат Великой Отечественной, найденных поисковиками.
Комментарии