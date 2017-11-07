На Красной площади прошел марш в честь парада 1941 года

В Москве прошла генеральная репетиция марша к годовщине военного парада 1941 года. Posted by НТВ on Sunday, 5 November 2017

Парад начался ровно в 10:00, так же как и 9 Мая, с боя курантов и выноса на площадь флага Российской Федерации и флага Москвы. Все особенности и изменения можно было разглядеть на генеральной репетиции 5 ноября. Все началось с театрального представления, во время которого были показаны основные победы российских войск за всю историю, передаетСегодня не просто годовщина легендарного парада 1941 года, но и День воинской славы России. Поэтому организаторы собрали так называемый сводный полк защитников Москвы.Сегодня на Красной площади можно было увидеть бойцов, одетых в форму ополчения Минина и Пожарского, солдат и офицеров войны 1812 года, Первой мировой и, конечно, Великой Отечественной. Всего в шествии приняли участие около 5 тысяч человек. Среди них кадеты, курсанты Суворовского училища и представители движения юных армейцев. Сразу после этого началась самая яркая часть этого мероприятия: на Красную площадь выехала техника времен Великой Отечественной войны. Это более 40 единиц — и танки, и знаменитые «полуторки». Появились даже тройки лошадей. В общем, размах мероприятия немногим уступает военному параду 9 Мая.: «Для меня это очень много значит, потому что, когда ты подходишь к ветеранам, видишь, как они на тебя смотрят, просто слезы наворачиваются».Марш 7 ноября 1941 года — это, наверное, одна из самых значимых страниц в российской истории. Сразу после него солдаты и офицеры отправлялись на фронт оборонять Москву. Сегодня в числе одних из самых важных гостей — ветераны и участники того самого парада. Зрителей — около семи тысяч человек.: «Никто не верил, что мы сдадим Москву. Очень люди бедствовали, страдали. Но сила духа была очень большая».Сегодня до 13:00 будет перекрыто движение на прилегающих к Красной площади улицах. Поэтому автомобилистам стоит скорректировать свои маршруты. После парада откроется выставка военной техники. Всех желающих приглашают сегодня на это мероприятие.