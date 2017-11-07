На Красной площади прошел марш в честь парада 1941 года

На Красной площади прошли торжественные мероприятия в память о параде, который состоялся 7 ноября
1941-го, когда бойцы сразу после прохождения колонн направлялись на фронт: враг был буквально в десятках километров от Москвы. Парад был посвящен очередной годовщине Октябрьской революции, и в нем участвовали больше 25 тысяч солдат и офицеров.
Парад начался ровно в 10:00, так же как и 9 Мая, с боя курантов и выноса на площадь флага Российской Федерации и флага Москвы. Все особенности и изменения можно было разглядеть на генеральной репетиции 5 ноября. Все началось с театрального представления, во время которого были показаны основные победы российских войск за всю историю, передает корреспондент НТВ Александр Терёхин.
Сегодня не просто годовщина легендарного парада 1941 года, но и День воинской славы России. Поэтому организаторы собрали так называемый сводный полк защитников Москвы.
Сегодня на Красной площади можно было увидеть бойцов, одетых в форму ополчения Минина и Пожарского, солдат и офицеров войны 1812 года, Первой мировой и, конечно, Великой Отечественной. Всего в шествии приняли участие около 5 тысяч человек. Среди них кадеты, курсанты Суворовского училища и представители движения юных армейцев. Сразу после этого началась самая яркая часть этого мероприятия: на Красную площадь выехала техника времен Великой Отечественной войны. Это более 40 единиц — и танки, и знаменитые «полуторки». Появились даже тройки лошадей. В общем, размах мероприятия немногим уступает военному параду 9 Мая.
Волонтер: «Для меня это очень много значит, потому что, когда ты подходишь к ветеранам, видишь, как они на тебя смотрят, просто слезы наворачиваются».
Марш 7 ноября 1941 года — это, наверное, одна из самых значимых страниц в российской истории. Сразу после него солдаты и офицеры отправлялись на фронт оборонять Москву. Сегодня в числе одних из самых важных гостей — ветераны и участники того самого парада. Зрителей — около семи тысяч человек.
Ветеран: «Никто не верил, что мы сдадим Москву. Очень люди бедствовали, страдали. Но сила духа была очень большая».
Сегодня до 13:00 будет перекрыто движение на прилегающих к Красной площади улицах. Поэтому автомобилистам стоит скорректировать свои маршруты. После парада откроется выставка военной техники. Всех желающих приглашают сегодня на это мероприятие.
Сегодня не просто годовщина легендарного парада 1941 года, но и День воинской славы России. Поэтому организаторы собрали так называемый сводный полк защитников Москвы.
Сегодня на Красной площади можно было увидеть бойцов, одетых в форму ополчения Минина и Пожарского, солдат и офицеров войны 1812 года, Первой мировой и, конечно, Великой Отечественной. Всего в шествии приняли участие около 5 тысяч человек. Среди них кадеты, курсанты Суворовского училища и представители движения юных армейцев. Сразу после этого началась самая яркая часть этого мероприятия: на Красную площадь выехала техника времен Великой Отечественной войны. Это более 40 единиц — и танки, и знаменитые «полуторки». Появились даже тройки лошадей. В общем, размах мероприятия немногим уступает военному параду 9 Мая.
Волонтер: «Для меня это очень много значит, потому что, когда ты подходишь к ветеранам, видишь, как они на тебя смотрят, просто слезы наворачиваются».
Марш 7 ноября 1941 года — это, наверное, одна из самых значимых страниц в российской истории. Сразу после него солдаты и офицеры отправлялись на фронт оборонять Москву. Сегодня в числе одних из самых важных гостей — ветераны и участники того самого парада. Зрителей — около семи тысяч человек.
Ветеран: «Никто не верил, что мы сдадим Москву. Очень люди бедствовали, страдали. Но сила духа была очень большая».
Сегодня до 13:00 будет перекрыто движение на прилегающих к Красной площади улицах. Поэтому автомобилистам стоит скорректировать свои маршруты. После парада откроется выставка военной техники. Всех желающих приглашают сегодня на это мероприятие.
В Москве прошла генеральная репетиция марша к годовщине военного парада 1941 года.Posted by НТВ on Sunday, 5 November 2017
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