Избитый кикбоксер Липовой рассказал о нападении неизвестных

Поклонников и соперников трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового, который получил травму в уличной драке, сейчас мучает единственный вопрос: почему он не стал обращаться в полицию. Заявление в МВД от него до сих пор не поступало.
Состояние здоровья спортсмена уже не вызывает опасений у медиков. Он потерял много крови, и рану на голове пришлось зашивать. Тем не менее его уже выписали из больницы. Съемочной группе НТВ удалось с ним пообщаться.
Александр Липовой рассказал, что он по-прежнему находится в отличной форме, но противостоять вооруженным нападавшим был не в силах. Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу уверен, что на него напали по заказу знакомого, который должен ему денег. Трое неизвестных подкараулили спортсмена возле дома.
Александр Липовой: «Отошел в сторону, чтобы они прошли, но меня зацепили плечом. Получил удар каким-то тяжелым предметом по голове. Потом понял, что это пистолет, и упал. Получил удар ногой».
Когда нападавшие скрылись, он смог позвонить жене, та вызвала скорую. В больнице чемпиона осмотрели и наложили швы. Он получил травму головы, от удара также произошел разрыв барабанной перепонки. Слышит спортсмен сейчас с трудом. Врачи предлагали задержаться в клинике хотя бы на сутки, но боец предпочел залечивать раны дома.
Липовой рассказал, что три года назад он одолжил знакомому 4,5 миллиона якобы на развитие бизнеса. Но деньги начинающий предприниматель так и не вернул. Потом и вовсе перестал выходить на связь. Так что Липовой не сомневается: таким образом коммерсант решил припугнуть его.
Уже в следующем году Александр Липовой собирался вернуться в большой спорт в качестве боксера, готовился к соревнованиям. Но сейчас придется отложить перчатки в сторону и заняться восстановлением здоровья после этого незапланированного уличного боя. Обращаться в полицию спортсмен не стал. Говорит, на его знакомого уже завели уголовное дело — о мошенничестве.
Александр Липовой рассказал, что он по-прежнему находится в отличной форме, но противостоять вооруженным нападавшим был не в силах. Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу уверен, что на него напали по заказу знакомого, который должен ему денег. Трое неизвестных подкараулили спортсмена возле дома.
Александр Липовой: «Отошел в сторону, чтобы они прошли, но меня зацепили плечом. Получил удар каким-то тяжелым предметом по голове. Потом понял, что это пистолет, и упал. Получил удар ногой».
Когда нападавшие скрылись, он смог позвонить жене, та вызвала скорую. В больнице чемпиона осмотрели и наложили швы. Он получил травму головы, от удара также произошел разрыв барабанной перепонки. Слышит спортсмен сейчас с трудом. Врачи предлагали задержаться в клинике хотя бы на сутки, но боец предпочел залечивать раны дома.
Липовой рассказал, что три года назад он одолжил знакомому 4,5 миллиона якобы на развитие бизнеса. Но деньги начинающий предприниматель так и не вернул. Потом и вовсе перестал выходить на связь. Так что Липовой не сомневается: таким образом коммерсант решил припугнуть его.
Уже в следующем году Александр Липовой собирался вернуться в большой спорт в качестве боксера, готовился к соревнованиям. Но сейчас придется отложить перчатки в сторону и заняться восстановлением здоровья после этого незапланированного уличного боя. Обращаться в полицию спортсмен не стал. Говорит, на его знакомого уже завели уголовное дело — о мошенничестве.
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