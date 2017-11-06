СМИ: в Москве хулиганы проломили голову чемпиону мира по кикбоксингу

На известного спортсмена Александра Липового ночью напали неизвестные.
По данным СМИ, нападение произошло в ночь на 6 ноября у одного из магазинов в Москве.
После драки трехкратный чемпион мира по кикбоксингу был доставлен в больницу с пробитой головой. Врачам пришлось наложить несколько швов.
Сам спортсмен в своем Instagram уже сообщил, что с ним все хорошо.
Александр Липовой: «Друзья, мне скинули пару ссылок. Со мной все нормально. Спасибо всем, кто переживает и пишет».
Кикбоксер также пообещал рассказать о произошедшем позже.
Между тем в пресс-службе столичного главка МВД отметили, что не получали заявлений о похожих происшествиях. Не исключено, что участники драки просто не стали обращаться в полицию, сообщает сайт «Комсомольской правды». Телефон самого Липового оказался отключен.
Александр Липовой — победитель чемпионатов мира по кикбоксингу 2011, 2012 и 2013 годов, многократный победитель первенств России. В 2006 году спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннеса, нанеся 4000 ударов по тренировочным лапам за 48 минут.
После драки трехкратный чемпион мира по кикбоксингу был доставлен в больницу с пробитой головой. Врачам пришлось наложить несколько швов.
Сам спортсмен в своем Instagram уже сообщил, что с ним все хорошо.
Александр Липовой: «Друзья, мне скинули пару ссылок. Со мной все нормально. Спасибо всем, кто переживает и пишет».
Кикбоксер также пообещал рассказать о произошедшем позже.
Между тем в пресс-службе столичного главка МВД отметили, что не получали заявлений о похожих происшествиях. Не исключено, что участники драки просто не стали обращаться в полицию, сообщает сайт «Комсомольской правды». Телефон самого Липового оказался отключен.
Александр Липовой — победитель чемпионатов мира по кикбоксингу 2011, 2012 и 2013 годов, многократный победитель первенств России. В 2006 году спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннеса, нанеся 4000 ударов по тренировочным лапам за 48 минут.
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