Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    СМИ: в Москве хулиганы проломили голову чемпиону мира по кикбоксингу

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    • Фото: Александр Липовой / vk.com
    СМИ: в Москве хулиганы проломили голову чемпиону мира по кикбоксингу

    СМИ: в Москве хулиганы проломили голову чемпиону мира по кикбоксингу

    СМИ: в Москве хулиганы проломили голову чемпиону мира по кикбоксингу
  • Фото: Александр Липовой / vk.com

    • На известного спортсмена Александра Липового ночью напали неизвестные.

    По данным СМИ, нападение произошло в ночь на 6 ноября у одного из магазинов в Москве.

    После драки трехкратный чемпион мира по кикбоксингу был доставлен в больницу с пробитой головой. Врачам пришлось наложить несколько швов.

    Сам спортсмен в своем Instagram уже сообщил, что с ним все хорошо.

    Александр Липовой: «Друзья, мне скинули пару ссылок. Со мной все нормально. Спасибо всем, кто переживает и пишет».

    Кикбоксер также пообещал рассказать о произошедшем позже.

    Между тем в пресс-службе столичного главка МВД отметили, что не получали заявлений о похожих происшествиях. Не исключено, что участники драки просто не стали обращаться в полицию, сообщает сайт «Комсомольской правды». Телефон самого Липового оказался отключен.

    Александр Липовой — победитель чемпионатов мира по кикбоксингу 2011, 2012 и 2013 годов, многократный победитель первенств России. В 2006 году спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннеса, нанеся 4000 ударов по тренировочным лапам за 48 минут.

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