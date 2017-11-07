На Красной площади пройдет марш, посвященный событиям 1941 года

Торжественный марш, посвященный
76-й годовщине военного парада 1941 года, состоится сегодня на Красной площади в Москве. Реконструкция призвана напомнить о героических моментах истории страны. По брусчатке Красной площади пройдут участники, одетые в форму защитников Москвы разных столетий.
Сегодня, как в 1941 году, на Красной площади будут чеканить шаг тысячи солдат и офицеров. 76 лет назад военные прямо с парада отправлялись на фронт. Документальные кадры, снятые в тот день в заснеженной Москве, поднимали боевой дух нескольких поколений.
В этом году марш 7 Ноября отличается не только погодой. Организаторы марша объединили несколько эпох. На военных будет не только форма защитников Москвы времен Великой Отечественной войны, но и времен Первой мировой, армии Кутузова и даже тех, кто освобождал столицу с Мининым и Пожарским.
Вместе с пешими расчетами по Красной площади пройдет техника: легендарные советские автомобили ГАЗ «Эмки» и танки Т-34.
Из-за проведения парада до часа дня в столице полностью перекроют улицы Ильинка и Варварка. Также ограничат движение по Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.
Водителям придется искать маршруты объезда и в связи с проведением демонстраций и митингов. С 14:00 до 19:00 нельзя будет проехать по Страстному бульвару. В течение дня перекроют движение по Тверской улице, Охотному Ряду и Театральному проезду. А с 18:00 будут закрыты улицы Заморёнова, Трехгорный Вал и Красная Пресня. Общественный транспорт также изменит маршруты.
В этом году марш 7 Ноября отличается не только погодой. Организаторы марша объединили несколько эпох. На военных будет не только форма защитников Москвы времен Великой Отечественной войны, но и времен Первой мировой, армии Кутузова и даже тех, кто освобождал столицу с Мининым и Пожарским.
Вместе с пешими расчетами по Красной площади пройдет техника: легендарные советские автомобили ГАЗ «Эмки» и танки Т-34.
Из-за проведения парада до часа дня в столице полностью перекроют улицы Ильинка и Варварка. Также ограничат движение по Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.
Водителям придется искать маршруты объезда и в связи с проведением демонстраций и митингов. С 14:00 до 19:00 нельзя будет проехать по Страстному бульвару. В течение дня перекроют движение по Тверской улице, Охотному Ряду и Театральному проезду. А с 18:00 будут закрыты улицы Заморёнова, Трехгорный Вал и Красная Пресня. Общественный транспорт также изменит маршруты.
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