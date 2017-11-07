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    На Красной площади пройдет марш, посвященный событиям 1941 года. Великая Отечественная война, Москва, армия и флот РФ, история, памятные даты, парады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Красной площади пройдет марш, посвященный событиям 1941 года

    На Красной площади пройдет марш, посвященный событиям 1941 года

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    На Красной площади пройдет марш, посвященный событиям 1941 года

    На Красной площади пройдет марш, посвященный событиям 1941 года

    На Красной площади пройдет марш, посвященный событиям 1941 года
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

      • Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года, состоится сегодня на Красной площади в Москве. Реконструкция призвана напомнить о героических моментах истории страны. По брусчатке Красной площади пройдут участники, одетые в форму защитников Москвы разных столетий.

      Сегодня, как в 1941 году, на Красной площади будут чеканить шаг тысячи солдат и офицеров. 76 лет назад военные прямо с парада отправлялись на фронт. Документальные кадры, снятые в тот день в заснеженной Москве, поднимали боевой дух нескольких поколений.

      В этом году марш 7 Ноября отличается не только погодой. Организаторы марша объединили несколько эпох. На военных будет не только форма защитников Москвы времен Великой Отечественной войны, но и времен Первой мировой, армии Кутузова и даже тех, кто освобождал столицу с Мининым и Пожарским.

      Вместе с пешими расчетами по Красной площади пройдет техника: легендарные советские автомобили ГАЗ «Эмки» и танки Т-34.

      Из-за проведения парада до часа дня в столице полностью перекроют улицы Ильинка и Варварка. Также ограничат движение по Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.

      Водителям придется искать маршруты объезда и в связи с проведением демонстраций и митингов. С 14:00 до 19:00 нельзя будет проехать по Страстному бульвару. В течение дня перекроют движение по Тверской улице, Охотному Ряду и Театральному проезду. А с 18:00 будут закрыты улицы Заморёнова, Трехгорный Вал и Красная Пресня. Общественный транспорт также изменит маршруты.

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