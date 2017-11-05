В Москве проходит генеральная репетиция марша к годовщине военного парада 1941 года

Сегодня на Красной площади посетителей не будут пускать в мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены. Это связано с генеральной репетицией марша, приуроченного к годовщине военного парада 1941 года.

Марш состоится в следующий вторник, в нем примет участие рота почетного караула, кавалерийская группа Президентского полка, воспитанники Суворовского училища и другие подразделения. Всего на брусчатку выйдут более 3 тысяч человек. Почти половину из них составят кадеты столичных школ.



Антураж военного времени воссоздадут военнослужащие Московского гарнизона. Они пройдут по площади в обмундировании и с оружием той эпохи. Военный парад 1941 года считается важным событием в истории страны. Его решено было провести в дни, когда линия фронта проходила в нескольких десятках километров от Москвы.



Столица показала, что сдаваться не собирается. В этот день по приказу властей расчехлили и зажгли кремлевские звезды, а с мавзолея убрали маскировку. Многие подразделения прямо с Красной площади уходили на фронт. Аналогичные парады в 1941 году прошли в Воронеже и Самаре, которая тогда называлась Куйбышевым.