Колокольцев: в Москве предотвратили теракт с использованием грузовика

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в интервью рассказал о ходе борьбы с телефонным терроризмом, о возможности граждан самостоятельно фиксировать нарушения ПДД и о противодействии коррупции. Колокольцев также сообщил, какие меры российские специалисты предпринимают для предотвращения массовых терактов, и как используют опыт зарубежных коллег.
В большом интервью Владимира Колокольцева, которое опубликовала газета «Известия», глава МВД сообщил о том, что весной этого года был в Химках был задержан уроженец Киргизии, планировавший теракт с использованием грузовика у одной из станций московского метрополитена.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России «Весной этого года в Химках нашими сотрудниками был задержан уроженец Киргизии, который занимался вербовкой в ИГИЛ (запрещена в РФ) и параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля „КамАЗ“ возле одной из станций метрополитена на севере Москвы».
По словам Колокольцева, задержанный арестован, ведется следствие. Министр подчеркнул, что российские правоохранительные органы изучают зарубежный опыт противодействия новым видам террористических угроз, когда для атак используют автомобиль или нож.
Владимир Колокольцев: «Мы прилагаем все возможные усилия, применяем все средства, которые имеются в нашем арсенале для предотвращения подобных нападений. Действительно, такие методы уже получили распространение в странах Европы, Израиле. Мы извлекаем уроки из произошедшего».
Колокольцев также рассказал, о расследовании волны ложных сообщений об угрозах взрывов. По словам министра, раскрывать все детали следствия пока рано.
Владимир Колокольцев: «Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно. Сейчас в силу специфики ситуации пока рано раскрывать все детали».
Колокольцев подчеркнул, что ситуация с ложными звонками о минировании вышла за рамки обычного телефонного хулиганства.
Владимир Колокольцев: «Раньше такие поступки характеризовались как телефонное хулиганство — кто-то, например, опаздывал на рейс или не хотел идти на контрольную в школу, поступали звонки о минировании. Сегодня цель в корне изменилась, и она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности. Поэтому сейчас на такие деяния должна быть совершенно иная реакция».
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России «Весной этого года в Химках нашими сотрудниками был задержан уроженец Киргизии, который занимался вербовкой в ИГИЛ (запрещена в РФ) и параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля „КамАЗ“ возле одной из станций метрополитена на севере Москвы».
По словам Колокольцева, задержанный арестован, ведется следствие. Министр подчеркнул, что российские правоохранительные органы изучают зарубежный опыт противодействия новым видам террористических угроз, когда для атак используют автомобиль или нож.
Владимир Колокольцев: «Мы прилагаем все возможные усилия, применяем все средства, которые имеются в нашем арсенале для предотвращения подобных нападений. Действительно, такие методы уже получили распространение в странах Европы, Израиле. Мы извлекаем уроки из произошедшего».
Колокольцев также рассказал, о расследовании волны ложных сообщений об угрозах взрывов. По словам министра, раскрывать все детали следствия пока рано.
Владимир Колокольцев: «Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно. Сейчас в силу специфики ситуации пока рано раскрывать все детали».
Колокольцев подчеркнул, что ситуация с ложными звонками о минировании вышла за рамки обычного телефонного хулиганства.
Владимир Колокольцев: «Раньше такие поступки характеризовались как телефонное хулиганство — кто-то, например, опаздывал на рейс или не хотел идти на контрольную в школу, поступали звонки о минировании. Сегодня цель в корне изменилась, и она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности. Поэтому сейчас на такие деяния должна быть совершенно иная реакция».
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