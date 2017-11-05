Более 10 тыс. человек эвакуировали из трех торговых центров в Москве

Неизвестные сообщили о подозрительных предметах в ТЦ «Европейский», «Дисконт» и «Атриум» в Москве.
Порядка 11 тысяч человек эвакуировали днем из нескольких столичных торговых центров после анонимных звонков о «минировании», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Правоохранители проверяют все помещения торговых центров.
Ранее сообщения о «минировании» также поступали в торговые комплексы «Галерея- Атлантик» и «Атриум».
С начала сентября Россию накрыла настоящая волна анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Сообщения о минировании поступали в школы и вузы, торговые центры, гостиницы и ночные клубы, библиотеки, на вокзалы и в аэропорты. Самая масштабная атака телефонных террористов пришлась на Москву, где 6 октября были эвакуированы все аэропорты, пять вокзалов, а также спорткомлексы «Лужники» и «Олимпийский». По данным ФСБ, звонки поступали от четверых россиян из-за границы. Сообщалось также, что у них имеются сообщники на территории РФ.
Правоохранители проверяют все помещения торговых центров.
Ранее сообщения о «минировании» также поступали в торговые комплексы «Галерея- Атлантик» и «Атриум».
С начала сентября Россию накрыла настоящая волна анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Сообщения о минировании поступали в школы и вузы, торговые центры, гостиницы и ночные клубы, библиотеки, на вокзалы и в аэропорты. Самая масштабная атака телефонных террористов пришлась на Москву, где 6 октября были эвакуированы все аэропорты, пять вокзалов, а также спорткомлексы «Лужники» и «Олимпийский». По данным ФСБ, звонки поступали от четверых россиян из-за границы. Сообщалось также, что у них имеются сообщники на территории РФ.
Комментарии