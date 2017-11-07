Избитый рэпер Гнойный не стал отменять концерт в Петербурге

Рэпер Вячеслав Машнов, более известный как MC Гнойный, на которого перед началом концерта в
Санкт-Петербурге было совершено нападение, рассказал зрителям, что с ним произошло.
Рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, не стал отменять свое выступление в клубе «Аврора». Участник популярных рэп-баттлов все же вышел на сцену и в художественной, но нецензурной форме рассказал своим поклонникам, что именно с ним произошло перед выступлением, сообщают петербургские СМИ.
По словам музыканта, выступавшего в маске, на него напали семь человек, которых он окрестил «боевыми русичами». Музыкант заверил поклонников, что с ним все в порядке. Рэпер также отшутился, сообщив, что ему звонили представители различных телеканалов, включая телеканал «Спас», «и обещали помолиться за него». После этого он начал выступление.
Полиция начала проверку по факту нападения на рэпера Вячеслава Машнова, пишет РИА Новости.
По словам музыканта, выступавшего в маске, на него напали семь человек, которых он окрестил «боевыми русичами». Музыкант заверил поклонников, что с ним все в порядке. Рэпер также отшутился, сообщив, что ему звонили представители различных телеканалов, включая телеканал «Спас», «и обещали помолиться за него». После этого он начал выступление.
Полиция начала проверку по факту нападения на рэпера Вячеслава Машнова, пишет РИА Новости.
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