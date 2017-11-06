В Петербурге избит рэпер Гнойный

В
Санкт-Петербурге избит Вячеслав Машнов, более известный как MC Гнойный. Нападение было совершено перед началом концерта рэпера в клубе «Аврора».
До площадки Гнойный не добрался: как только он вышел из гостиницы, на него набросились семеро молодых людей спортивного вида.
Директор музыканта Андрей Замай сообщил местному телеканалу «78», что во время нападения злоумышленники кричали, что настало время Гнойному ответить за свое творчество. Избитый рэпер был передан на руки медикам.
27-летний Вячеслав Машнов — российский хип-хоп-исполнитель, участник рэп-баттлов. Известен под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова и другими. Отличается сатирическим и провокационным стилем, а также резкими высказываниями, в том числе о других рэп-исполнителях.
Директор музыканта Андрей Замай сообщил местному телеканалу «78», что во время нападения злоумышленники кричали, что настало время Гнойному ответить за свое творчество. Избитый рэпер был передан на руки медикам.
27-летний Вячеслав Машнов — российский хип-хоп-исполнитель, участник рэп-баттлов. Известен под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова и другими. Отличается сатирическим и провокационным стилем, а также резкими высказываниями, в том числе о других рэп-исполнителях.
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