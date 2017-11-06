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    Нефть впервые с июня 2015 года поднялась выше 64 долларов

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    Нефть впервые с июня 2015 года поднялась выше 64 долларов

    Нефть впервые с июня 2015 года поднялась выше 64 долларов

    Черное золото продолжает расти в цене и бьет уже второй рекорд за день.

    Стоимость нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов выросла до 64,03 доллара за баррель.

    В последний раз больше 64 долларов баррель стоил 24 июня 2015 года. Также сегодня была преодолена отметка в 63 доллара за баррель.

    смотретьБорьба с коррупцией по-арабски: куда исчезают саудовские принцы
    Борьба с коррупцией по-арабски: куда исчезают саудовские принцы
    По мнению аналитиков, росту цен на нефть помогли новости из Саудовской Аравии. Там по подозрению в коррупции были задержаны 11 принцев, а также несколько бывших и действующих министров. По неподтвержденным данным, общее число задержанных достигло 40 человек.

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