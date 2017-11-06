В аэропорту Одессы за ввоз крупной партии iPhone X задержали украинца

Украинские правоохранители разбираются в истории с контрабандой новых смартфонов Apple.
Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, в аэропорту Одессы задержали прилетевшего из Стамбула гражданина, который вез с собой 43 аппарата iPhone X и 25 чехлов к ним, не оформленные надлежащим образом. Задержание провела группа пограничников, представители СБУ и работники таможни. Все смартфоны изъяты. Предварительно их стоимость оценивается в 47,5 тысячи долларов.
Накануне похожая история произошла в московском аэропорту Домодедово. Там при попытке провезти в Россию партию iPhone X задержали 50-летнюю женщину, прилетевшую их из Арабских Эмиратов.
Накануне похожая история произошла в московском аэропорту Домодедово. Там при попытке провезти в Россию партию iPhone X задержали 50-летнюю женщину, прилетевшую их из Арабских Эмиратов.
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