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    В московском аэропорту у пассажирки изъяли крупную партию iPhone X

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    В московском аэропорту у пассажирки изъяли крупную партию iPhone X

    В московском аэропорту у пассажирки изъяли крупную партию iPhone X

    В московском аэропорту у пассажирки изъяли крупную партию iPhone X
  • Фото: Associated Press © 2017, Richard Drew

    • В аэропорту Домодедово задержали женщину, которая привезла в Москву из ОАЭ целую сумку новых смартфонов.

    Правоохранители задержали в московском аэропорту Домодедово пассажирку, которая перевозила в сумке крупную партию iPhone X. 50-летняя женщина привезла их из Арабских Эмиратов.

    При задержании женщина признала свою вину, сообщает сайт «Комсомольской правды». Сейчас полицейские решают вопрос о наказании для задержанной. Ей грозит административный штраф или обвинение по статье «Незаконная предпринимательская деятельность», которая предполагает обязательные работы или изоляцию от общества.

    Напомним, новый iPhone X стоит в России 80 тысяч рублей.

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