В московском аэропорту у пассажирки изъяли крупную партию iPhone X

В аэропорту Домодедово задержали женщину, которая привезла в Москву из ОАЭ целую сумку новых смартфонов.
Правоохранители задержали в московском аэропорту Домодедово пассажирку, которая перевозила в сумке крупную партию iPhone X. 50-летняя женщина привезла их из Арабских Эмиратов.
При задержании женщина признала свою вину, сообщает сайт «Комсомольской правды». Сейчас полицейские решают вопрос о наказании для задержанной. Ей грозит административный штраф или обвинение по статье «Незаконная предпринимательская деятельность», которая предполагает обязательные работы или изоляцию от общества.
Напомним, новый iPhone X стоит в России 80 тысяч рублей.
При задержании женщина признала свою вину, сообщает сайт «Комсомольской правды». Сейчас полицейские решают вопрос о наказании для задержанной. Ей грозит административный штраф или обвинение по статье «Незаконная предпринимательская деятельность», которая предполагает обязательные работы или изоляцию от общества.
Напомним, новый iPhone X стоит в России 80 тысяч рублей.
Комментарии