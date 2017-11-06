Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

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    Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

    Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

    Правоохранители Ингушетии установили личности преступника, устроившего самоподрыв на посту ДПС в Назрановском районе, и его сообщника.

    Террористом, взорвавшим себя накануне на посту ДПС у села Яндаре в Ингушетии, оказался 21-летний мужчина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник: «Им оказался 21-летний житель города Карабулак Ислам Куштов».

    Сообщается, что вторым преступником, атаковавшим пост, был 27-летний Магомед Мурабеков из того же города. Он оказал сопротивление правоохранителям и был убит в перестрелке.

    смотретьВ Ингушетии совершено нападение на пост ДПС
    В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС
    Нападение на пост ДПС у села Яндаре в Назрановском районе Ингушетии произошло в воскресенье вечером. Террорист-смертник совершил взрыв у поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ». Двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб. Преступники были ликвидированы.

    смотретьНАК опубликовал оперативное видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии
    НАК опубликовал оперативное видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии
    На месте происшествия были найдены оружие и боеприпасы преступников, а также самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

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