Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Правоохранители Ингушетии установили личности преступника, устроившего самоподрыв на посту ДПС в Назрановском районе, и его сообщника.
Террористом, взорвавшим себя накануне на посту ДПС у села Яндаре в Ингушетии, оказался 21-летний мужчина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: «Им оказался 21-летний житель города Карабулак Ислам Куштов».
Сообщается, что вторым преступником, атаковавшим пост, был 27-летний Магомед Мурабеков из того же города. Он оказал сопротивление правоохранителям и был убит в перестрелке.
Нападение на пост ДПС у села Яндаре в Назрановском районе Ингушетии произошло в воскресенье вечером. Террорист-смертник совершил взрыв у поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ». Двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб. Преступники были ликвидированы.
На месте происшествия были найдены оружие и боеприпасы преступников, а также самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
Источник: «Им оказался 21-летний житель города Карабулак Ислам Куштов».
Сообщается, что вторым преступником, атаковавшим пост, был 27-летний Магомед Мурабеков из того же города. Он оказал сопротивление правоохранителям и был убит в перестрелке.
Нападение на пост ДПС у села Яндаре в Назрановском районе Ингушетии произошло в воскресенье вечером. Террорист-смертник совершил взрыв у поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ». Двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб. Преступники были ликвидированы.
На месте происшествия были найдены оружие и боеприпасы преступников, а также самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
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