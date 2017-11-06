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    НАК опубликовал оперативное видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии. Ингушетия, НАК, полиция, стрельба, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНАК опубликовал оперативное видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

    НАК опубликовал оперативное видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

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    НАК опубликовал оперативное видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

    НАК опубликовал оперативное видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

    НАК опубликовал оперативное видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

      Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись с места нападения на пост ДПС в Ингушетии вблизи села Яндаре.

      На видеозаписи, опубликованной Национальным антитеррористическим комитетом, видно, насколько сильно разрушен пост ДПС, где произошло нападение. Здание практически уничтожено. В кадр также попали оружие и боеприпасы напавших на пост преступников. На месте происшествия также было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

      Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, по предварительной информации, мощность взрывного устройства составила от 7 до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.

      смотретьВ Ингушетии совершено нападение на пост ДПС
      В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС
      Нападение на пост ДПС у села Яндаре в Назрановском районе Ингушетии произошло в воскресенье вечером. Ранее сообщалось, что террорист-смертник совершил взрыв у поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ». Двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб. В НАК сообщили, что гражданские лица не пострадали. Двое преступников ликвидированы, их личности устанавливают.

      В районе был введен режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов».

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