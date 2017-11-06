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    СМИ: главарь ИГИЛ аль-Багдади бежал в Сирию на такси

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    СМИ: главарь ИГИЛ аль-Багдади бежал в Сирию на такси

    СМИ: главарь ИГИЛ <nobr>аль-Багдади</nobr> бежал в Сирию на такси

    Главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади перебрался из Ирака в Сирию.

    Предводитель боевиков уехал в Сирию вечером 3 ноября. По предварительным данным, сейчас аль-Багдади может находиться в провинции Дейр-эз-Зор.

    При этом, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на египетские СМИ, главарь запрещенной группировки использовал для побега обычное желтое такси, чтобы не привлекать к себе внимания.

    Отметим, что ранее в Пентагоне заявляли, что аль-Багдади может находиться «где-то в центре долины Ефрата». А в конце сентября стало известно, что главарь ИГИЛ выступил с обращением к своим соратникам. Из его текста стало известно, что аль-Багдади в курсе происходящего в зонах столкновений в Сирии и Ираке.

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