В Пентагоне рассказали о местонахождении главаря ИГИЛ аль-Багдади

Предводитель «Исламского государства» Абу Бакр
аль-Багдади жив и продолжает скрываться, считают в руководимой США коалиции.
Как заявил командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд, от разведки поступают «некоторые индикаторы» о том, что аль-Багдади находится не в «столице» ИГИЛ Ракке, а «где-то в центре долины Ефрата».
При этом Таунсенд подчеркнул, что поиски главаря запрещенной группировки ведутся каждый день, передает РИА Новости.
Стивен Таунсенд, командующий операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»): «Не думаю, что аль-Багдади мертв. Мы продолжаем искать его каждый день. Мы будем удовлетворены, если он будет мертв».
Отметим, что сообщения об уничтожении аль-Багдади уже не раз появлялись в прессе. Так, в конце мая ВКС РФ нанесли удары по Ракке, тогда был уничтожен командный пункт боевиков. При этом отмечалось, что среди ликвидированных террористов может быть и сам аль-Багдади. Однако позднее информацию об уничтожении предводителя ИГИЛ опровергли.
При этом Таунсенд подчеркнул, что поиски главаря запрещенной группировки ведутся каждый день, передает РИА Новости.
Стивен Таунсенд, командующий операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»): «Не думаю, что аль-Багдади мертв. Мы продолжаем искать его каждый день. Мы будем удовлетворены, если он будет мертв».
Отметим, что сообщения об уничтожении аль-Багдади уже не раз появлялись в прессе. Так, в конце мая ВКС РФ нанесли удары по Ракке, тогда был уничтожен командный пункт боевиков. При этом отмечалось, что среди ликвидированных террористов может быть и сам аль-Багдади. Однако позднее информацию об уничтожении предводителя ИГИЛ опровергли.
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