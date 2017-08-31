Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
1 сентября, 12:30
Открытый урок с участием Владимира Путина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.08, 20:24

    В Пентагоне рассказали о местонахождении главаря ИГИЛ аль-Багдади

    комментировать
    В Пентагоне рассказали о местонахождении главаря ИГИЛ <nobr>аль-Багдади</nobr>

    В Пентагоне рассказали о местонахождении главаря ИГИЛ аль-Багдади

    В Пентагоне рассказали о местонахождении главаря ИГИЛ <nobr>аль-Багдади</nobr>

    Предводитель «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади жив и продолжает скрываться, считают в руководимой США коалиции.

    Как заявил командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд, от разведки поступают «некоторые индикаторы» о том, что аль-Багдади находится не в «столице» ИГИЛ Ракке, а «где-то в центре долины Ефрата».

    При этом Таунсенд подчеркнул, что поиски главаря запрещенной группировки ведутся каждый день, передает РИА Новости.

    Стивен Таунсенд, командующий операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»): «Не думаю, что аль-Багдади мертв. Мы продолжаем искать его каждый день. Мы будем удовлетворены, если он будет мертв».

    Отметим, что сообщения об уничтожении аль-Багдади уже не раз появлялись в прессе. Так, в конце мая ВКС РФ нанесли удары по Ракке, тогда был уничтожен командный пункт боевиков. При этом отмечалось, что среди ликвидированных террористов может быть и сам аль-Багдади. Однако позднее информацию об уничтожении предводителя ИГИЛ опровергли.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru