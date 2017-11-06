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    Эр-Рияд заплатит $30 млн за информацию о лидере йеменских мятежников. Саудовская Аравия, взрывы, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭр-Рияд заплатит $30 млн за информацию о лидере йеменских мятежников

    Эр-Рияд заплатит $30 млн за информацию о лидере йеменских мятежников

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    <nobr>Эр-Рияд</nobr> заплатит $30 млн за информацию о лидере йеменских мятежников

    Эр-Рияд заплатит $30 млн за информацию о лидере йеменских мятежников

    <nobr>Эр-Рияд</nobr> заплатит $30 млн за информацию о лидере йеменских мятежников
    • Фото: Reuters © 2017

      • Власти Саудовской Аравии пообещали выплатить вознаграждение в размере 30 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать лидера йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» Абдель Малика аль-Хуси.

      Власти Саудовской Аравии опубликовали список из 40 человек, которые обвиняются Эр-Риядом в терроризме. В этом списке руководители движения хуситов и полевые командиры вооруженных отрядов йеменских повстанцев.

      За информацию о каждом человеке из этого списка предлагается вознаграждение в размере от 5 до 30 млн долларов. Так, например, за сведения, которые помогут задержать или уничтожить ближайшего соратника лидера «Ансар Аллах» Салеха ас-Самада саудовские спецслужбы обещают выплатить 20 млн долларов, передает телеканал «Аль-Арабия».

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      Напомним, военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс к успеху не привели. Конфликт обострился после вторжения в Йемен в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с тех пор в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей.

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