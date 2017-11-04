Аравийские силы ПВО сбили баллистическую ракету над Эр-Риядом

Аравийская коалиция назвала запуск ракеты из Йемена угрозой международной безопасности.
Аравийские СМИ распространили заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, ведущей борьбу с мятежниками-хуситами в Йемене.
Из текста заявления: «Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, направленную на Эр-Рияд. Снаряд был сбит ЗРК Patriot, осколки упали в незаселенной местности к востоку от аэропорта Эр-Рияда».
Арабские телеканалы сообщили, что запущенная мятежниками-хуситами ракета, нацеленная на столичный международный аэропорт Эр-Рияда, была успешно сбита. Происшествие не отразилось на работе аэропорта.
Напомним, военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс пока не увенчались успехом. Саудовские силы ПВО неоднократно перехватывали ракеты, запущенные повстанцами-хуситами в сторону королевства с территории Йемена. Предыдущая попытка обстрела была предпринята в октябре.
Из текста заявления: «Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, направленную на Эр-Рияд. Снаряд был сбит ЗРК Patriot, осколки упали в незаселенной местности к востоку от аэропорта Эр-Рияда».
Арабские телеканалы сообщили, что запущенная мятежниками-хуситами ракета, нацеленная на столичный международный аэропорт Эр-Рияда, была успешно сбита. Происшествие не отразилось на работе аэропорта.
Напомним, военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс пока не увенчались успехом. Саудовские силы ПВО неоднократно перехватывали ракеты, запущенные повстанцами-хуситами в сторону королевства с территории Йемена. Предыдущая попытка обстрела была предпринята в октябре.
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