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    Аравийские силы ПВО сбили баллистическую ракету над Эр-Риядом. Саудовская Аравия, взрывы, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАравийские силы ПВО сбили баллистическую ракету над Эр-Риядом

    Аравийские силы ПВО сбили баллистическую ракету над Эр-Риядом

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    • Фото: @ShabbirTuri / twitter.com
    Аравийские силы ПВО сбили баллистическую ракету над <nobr>Эр-Риядом</nobr>

    Аравийские силы ПВО сбили баллистическую ракету над Эр-Риядом

    Аравийские силы ПВО сбили баллистическую ракету над <nobr>Эр-Риядом</nobr>
    • Фото: @ShabbirTuri / twitter.com

      • Аравийская коалиция назвала запуск ракеты из Йемена угрозой международной безопасности.

      Аравийские СМИ распространили заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, ведущей борьбу с мятежниками-хуситами в Йемене.

      Из текста заявления: «Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, направленную на Эр-Рияд. Снаряд был сбит ЗРК Patriot, осколки упали в незаселенной местности к востоку от аэропорта Эр-Рияда».

      Арабские телеканалы сообщили, что запущенная мятежниками-хуситами ракета, нацеленная на столичный международный аэропорт Эр-Рияда, была успешно сбита. Происшествие не отразилось на работе аэропорта.

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      В аэропорту Эр-Рияда прогремел взрыв
      Напомним, военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс пока не увенчались успехом. Саудовские силы ПВО неоднократно перехватывали ракеты, запущенные повстанцами-хуситами в сторону королевства с территории Йемена. Предыдущая попытка обстрела была предпринята в октябре.

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