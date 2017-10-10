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Деловое утро НТВ

    Баллистическую ракету запустили с территории Йемена по Саудовской Аравии

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    • Фото: Reuters © 2017, Naif Rahma
    Баллистическую ракету запустили с территории Йемена по Саудовской Аравии

    Баллистическую ракету запустили с территории Йемена по Саудовской Аравии

    Баллистическую ракету запустили с территории Йемена по Саудовской Аравии
  • Фото: Reuters © 2017, Naif Rahma

    • СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты по Саудовской Аравии из Йемена.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV, целью ракеты был округ Джизан на юго-западе страны. О жертвах и разрушениях ничего не сообщается. Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали эту информацию.

    Это уже не первая попытка обстрела территории Саудовской Аравии. Так, в конце июля в окрестностях Мекки была перехвачена ракета, выпущенная с территории Йемена. Арабская коалиция возложила ответственность за обстрел на шиитских повстанцев-хуситов, назвав его «безнадежной попыткой сорвать хадж».

    В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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