Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    «Спартак» одолел «Уфу», «Зенит» поделил очки с «Рубином»

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко
    «Спартак» одолел «Уфу», «Зенит» поделил очки с «Рубином»

    «Спартак» одолел «Уфу», «Зенит» поделил очки с «Рубином»

    «Спартак» одолел «Уфу», «Зенит» поделил очки с «Рубином»
  • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

    • «Спартак» на своем поле уверенно переиграл «Уфу» в матче 16-го тура чемпионата России, а «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Рубином».

    Матч, проходивший в Москве, закончился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

    Однако первыми вперед смогли выйти гости. Уже на 11-й минуте Сильвестр Игбун отправил мяч в ворота москвичей. Но ближе к концу первого тайма Лукас Фернандо сравнял счет. На 62-й минуте Квинси Промес вывел красно-белых вперед, а на 82-й минуте Луис Адриано поставил точку в матче.

    В Казани же «Рубин» и «Зенит забить друг другу не смогли — встреча завершилась со счетом 0:0.

    „Зенит“», набравший 30 очков, занимает второе место и по-прежнему отстает от «Локомотива», который сегодня сыграл вничью с ЦСКА, на 3 балла. «Спартак» с 25 очками занимает пятое место. «Уфа» осталась на восьмой строчке, а «Рубин» с 19 баллами занимает десятое место.

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