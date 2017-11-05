«Спартак» одолел «Уфу», «Зенит» поделил очки с «Рубином»

«Спартак» на своем поле уверенно переиграл «Уфу» в матче
16-го тура чемпионата России, а «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Рубином».
Матч, проходивший в Москве, закончился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.
Однако первыми вперед смогли выйти гости. Уже на 11-й минуте Сильвестр Игбун отправил мяч в ворота москвичей. Но ближе к концу первого тайма Лукас Фернандо сравнял счет. На 62-й минуте Квинси Промес вывел красно-белых вперед, а на 82-й минуте Луис Адриано поставил точку в матче.
В Казани же «Рубин» и «Зенит забить друг другу не смогли — встреча завершилась со счетом 0:0.
„Зенит“», набравший 30 очков, занимает второе место и по-прежнему отстает от «Локомотива», который сегодня сыграл вничью с ЦСКА, на 3 балла. «Спартак» с 25 очками занимает пятое место. «Уфа» осталась на восьмой строчке, а «Рубин» с 19 баллами занимает десятое место.
Однако первыми вперед смогли выйти гости. Уже на 11-й минуте Сильвестр Игбун отправил мяч в ворота москвичей. Но ближе к концу первого тайма Лукас Фернандо сравнял счет. На 62-й минуте Квинси Промес вывел красно-белых вперед, а на 82-й минуте Луис Адриано поставил точку в матче.
В Казани же «Рубин» и «Зенит забить друг другу не смогли — встреча завершилась со счетом 0:0.
„Зенит“», набравший 30 очков, занимает второе место и по-прежнему отстает от «Локомотива», который сегодня сыграл вничью с ЦСКА, на 3 балла. «Спартак» с 25 очками занимает пятое место. «Уфа» осталась на восьмой строчке, а «Рубин» с 19 баллами занимает десятое место.
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