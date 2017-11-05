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    «Локомотив» вырвал ничью в московском дерби с ЦСКА

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    «Локомотив» вырвал ничью в московском дерби с ЦСКА

    «Локомотив» вырвал ничью в московском дерби с ЦСКА

    «Локомотив» вырвал ничью в московском дерби с ЦСКА
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в центральном матче 16-го тура чемпионата России.

    Встреча закончилась со счетом 2:2.

    «Локомотив» первым вышел вперед — на 14-й минуте точный удар нанес Антон Миранчук. Однако на 28-й минуте Витиньо восстановил равновесие, а уже перед перерывом голом отметился Бибрас Натхо.

    В самом начале второго тайма ЦСКА остался вдесятером — вторую желтую карточку получил Хетаг Хосонов. А на 76-й минуте свою команду спас Игорь Акинфеев. Вратарь не позволил Мануэлю Фернандешу реализовать пенальти. Реабилитироваться Фернандеш смог на 87-й минуте, забив с игры.

    «Локомотив» находится на первой строчке, опережая «Зенит» на 4 балла, однако петербуржцы позднее сегодня сыграют с «Рубином». ЦСКА с 26 очками занимает четвертое место.

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