Полувековая Останкинская башня простоит еще 500 лет

Останкинская башня празднует полувековой юбилей: 5 ноября 1967 года в СССР был подписан акт госкомиссии о приемке сооружения.
Как рассказал Газете.Ru старейший сотрудник Останкинской башни Анатолий Волков, расчетный срок эксплуатации останкинской телебашни составляет 500 лет. Об этом указано в техпаспорте сооружения.
В этом году башне исполняется 50 лет. Волков рассказал, что за конструкцией тщательно ухаживают, регулярно покрывая ее специальной защитной краской.
Анатолий Волков, заместитель начальника службы ремонта и профилактики радиотелевизионных систем: «На башне все время проверяется прочность бетона, эти расчеты подкреплены практикой измерений. Помимо этого постоянно производится так называемая гидрофобизация — ее покрывают специальным раствором, краской, которая защищает ее от атмосферных осадков. Все эти осадки скатываются с нее. Так что не бойтесь, 500 лет она простоит».
Высота Останкинской телебашни — 540,1 метр, на момент постройки была высочайшим сооружением в мире. Сейчас стоит на 10-м месте в рейтинге свободно стоящих здания мира. Однако по-прежнему занимает первое место по Европе и России. В 1967 году башня называлась Общесоюзной радиотелевизионной передающей станцией им. 50-летия Октября, сигнал тогда покрывал территорию с населением около 10 миллионов человек, сегодня это свыше 15 миллионов человек.
Конструкция телебашни представляет собой полую железобетонную трубу, сжатую стальными тросами. Сооружение состоит из двух частей — тяжелого основания и более легкой мачты. В башне 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов, а полезная площадь всех помещений превышает 15 тысяч квадратных метров.
В этом году башне исполняется 50 лет. Волков рассказал, что за конструкцией тщательно ухаживают, регулярно покрывая ее специальной защитной краской.
Анатолий Волков, заместитель начальника службы ремонта и профилактики радиотелевизионных систем: «На башне все время проверяется прочность бетона, эти расчеты подкреплены практикой измерений. Помимо этого постоянно производится так называемая гидрофобизация — ее покрывают специальным раствором, краской, которая защищает ее от атмосферных осадков. Все эти осадки скатываются с нее. Так что не бойтесь, 500 лет она простоит».
Высота Останкинской телебашни — 540,1 метр, на момент постройки была высочайшим сооружением в мире. Сейчас стоит на 10-м месте в рейтинге свободно стоящих здания мира. Однако по-прежнему занимает первое место по Европе и России. В 1967 году башня называлась Общесоюзной радиотелевизионной передающей станцией им. 50-летия Октября, сигнал тогда покрывал территорию с населением около 10 миллионов человек, сегодня это свыше 15 миллионов человек.
Конструкция телебашни представляет собой полую железобетонную трубу, сжатую стальными тросами. Сооружение состоит из двух частей — тяжелого основания и более легкой мачты. В башне 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов, а полезная площадь всех помещений превышает 15 тысяч квадратных метров.
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