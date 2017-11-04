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    Останкинская башня и телецентр отмечают 50-летие. Москва, памятные даты, телецентр Останкино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОстанкинская башня и телецентр отмечают 50-летие

    Останкинская башня и телецентр отмечают 50-летие

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    Останкинская башня и телецентр отмечают <nobr>50-летие</nobr>

    Останкинская башня и телецентр отмечают 50-летие

    Останкинская башня и телецентр отмечают <nobr>50-летие</nobr>

      Одним из самых узнаваемых символов Москвы для миллионов россиян был и остается знаменитый шпиль Останкинской телебашни. Сегодня ей и телецентру исполняется 50 лет.

      Ровно полвека назад была принята в эксплуатацию первая очередь строительства, а уже через несколько дней состоялась трансляция парада на Красной площади. Саму башню строили на протяжении 7 лет, а главное здание возвели всего за 3,5 года.

      Конструкция телебашни представляет собой полую железобетонную трубу, сжатую стальными тросами. Сооружение высотой 540 метров состоит из двух частей — тяжелого основания и более легкой мачты. В башне 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов, а полезная площадь всех помещений превышает 15 тысяч квадратных метров.

      Коллективам ФГУП «Телевизионный технический центр Останкино» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» объявлена благодарность за большой вклад в развитие отечественного телевидения и радиовещания, а также за многолетнюю плодотворную работу.

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