Останкинская башня и телецентр отмечают 50-летие

Одним из самых узнаваемых символов Москвы для миллионов россиян был и остается знаменитый шпиль Останкинской телебашни. Сегодня ей и телецентру исполняется 50 лет.

Ровно полвека назад была принята в эксплуатацию первая очередь строительства, а уже через несколько дней состоялась трансляция парада на Красной площади. Саму башню строили на протяжении 7 лет, а главное здание возвели всего за 3,5 года.



Конструкция телебашни представляет собой полую железобетонную трубу, сжатую стальными тросами. Сооружение высотой 540 метров состоит из двух частей — тяжелого основания и более легкой мачты. В башне 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов, а полезная площадь всех помещений превышает 15 тысяч квадратных метров.



Коллективам ФГУП «Телевизионный технический центр Останкино» и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» объявлена благодарность за большой вклад в развитие отечественного телевидения и радиовещания, а также за многолетнюю плодотворную работу.