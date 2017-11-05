По Красной площади 7 ноября пройдет сводный полк защитников Москвы

В центре столицы состоялась генеральная репетиция марша в честь годовщины военного парада 1941 года, с которого солдаты уходили прямо на фронт. В этом году по Красной площади пройдут участники, одетые в форму защитников Москвы разных столетий.
Марш 7 ноября — это не просто реконструкция парада 1941 года. Организаторы попытались собрать на Красной площади сводный полк защитников Москвы. По брусчатке пройдут не только потомки победителей, но и бойцы, облаченные в форму ополчения Минина и Пожарского, войны 1812 года, гражданской войны, и, конечно, Великой Отечественной.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, театральную часть марша можно назвать историей великих побед. На Красной площади тонко переплетаются события XVII и XIX веков. Одна эпоха сменяется другой, на импровизированной сцене то разворачивается битва двух всадников, то по брусчатке проносится удалая запряженная двойка.
Через 76 лет значение того легендарного парада трудно переоценить. В 1941 году военный марш провели на виду у подступающего к столице врага. От такой наглости (в хорошем смысле) до сих пор перехватывает дыхание. Недаром историки приравнивают то шествие к ключевым военным операциям. Кадры солдат, уходящих с Красной площади прямиком на фронт, не одно десятилетие поднимают боевой дух потомков победителей.
На Красную площадь вышли более 5 тысяч человек, в том числе солдаты, кадеты, суворовцы. Марш 7 ноября по масштабам немногим уступает военному параду 9 мая. Даже техника времен Великой Отечественной идет в одной шеренге с пешими расчетами. Впрочем, такие железные кони — настоящее украшение любого строя.
Десятки единиц среднего и тяжелого вооружения — самая яркая часть исторического марша. Спустя 76 лет они снова пройдут по брусчатке. Прикоснуться к исторической технике смогут все желающие. 7 ноября на Красной площади состоится открытая выставка оружия Победы, но попасть на главную площадь страны во время шествия без специального приглашения не получится, как не получится и проехать по некоторым улицам центра столицы. 7 ноября с 7:00 до 13:00 изменится схема дорожного движения по Варварке и Ильинке.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, театральную часть марша можно назвать историей великих побед. На Красной площади тонко переплетаются события XVII и XIX веков. Одна эпоха сменяется другой, на импровизированной сцене то разворачивается битва двух всадников, то по брусчатке проносится удалая запряженная двойка.
Через 76 лет значение того легендарного парада трудно переоценить. В 1941 году военный марш провели на виду у подступающего к столице врага. От такой наглости (в хорошем смысле) до сих пор перехватывает дыхание. Недаром историки приравнивают то шествие к ключевым военным операциям. Кадры солдат, уходящих с Красной площади прямиком на фронт, не одно десятилетие поднимают боевой дух потомков победителей.
На Красную площадь вышли более 5 тысяч человек, в том числе солдаты, кадеты, суворовцы. Марш 7 ноября по масштабам немногим уступает военному параду 9 мая. Даже техника времен Великой Отечественной идет в одной шеренге с пешими расчетами. Впрочем, такие железные кони — настоящее украшение любого строя.
Десятки единиц среднего и тяжелого вооружения — самая яркая часть исторического марша. Спустя 76 лет они снова пройдут по брусчатке. Прикоснуться к исторической технике смогут все желающие. 7 ноября на Красной площади состоится открытая выставка оружия Победы, но попасть на главную площадь страны во время шествия без специального приглашения не получится, как не получится и проехать по некоторым улицам центра столицы. 7 ноября с 7:00 до 13:00 изменится схема дорожного движения по Варварке и Ильинке.
В Москве прошла генеральная репетиция марша к годовщине военного парада 1941 года.Posted by НТВ on Sunday, 5 November 2017
Комментарии