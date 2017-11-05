В освобожденном Дейр-эз-Зоре нашли микроавтобус с химическим боеприпасом

Сирийские военные в городе
Дейр-эз-Зор обнаружили машину, в которой находился боеприпас с химическими веществами, и склады с оружием террористов.
Обнаруженный микроавтобус был начинен взрывчаткой. При этом на боеприпасе с химическими веществами была маркировка, указывающая на то, что содержащиеся в нем элементы можно применять только в лабораториях.
Также военные нашли два больших склада с оружием и боеприпасами. На одном из них обнаружили автоматические винтовки М16, снайперские винтовки Steyr, «Драгунов», G3, минометы, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы с боекомплектами. При этом некоторые винтовки были заминированы таким образом, что заряд детонировал при нажатии курка. А на другом складе нашлись приборы ночного видения, беспилотники, боеприпасы для танков, крупнокалиберных пулеметов и минометов.
Также из ранее захваченных «Исламским государством» районов города вывели шесть танков и большое количество минометных установок, передает РИА Новости.
Напомним, в пятницу, 3 ноября, Дамаск объявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной группировки. При этом сообщалось, что боевики установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств. В городе уже развернули отделение российского Центра по примирению сторон.
Ранее сегодня сообщалось, что террорист подорвал заминированный автомобиль в центре для беженцев в северном предместье Дейр-эз-Зора. В результате около 100 человек погибли, десятки получили ранения.
Также военные нашли два больших склада с оружием и боеприпасами. На одном из них обнаружили автоматические винтовки М16, снайперские винтовки Steyr, «Драгунов», G3, минометы, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы с боекомплектами. При этом некоторые винтовки были заминированы таким образом, что заряд детонировал при нажатии курка. А на другом складе нашлись приборы ночного видения, беспилотники, боеприпасы для танков, крупнокалиберных пулеметов и минометов.
Также из ранее захваченных «Исламским государством» районов города вывели шесть танков и большое количество минометных установок, передает РИА Новости.
Напомним, в пятницу, 3 ноября, Дамаск объявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной группировки. При этом сообщалось, что боевики установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств. В городе уже развернули отделение российского Центра по примирению сторон.
Ранее сегодня сообщалось, что террорист подорвал заминированный автомобиль в центре для беженцев в северном предместье Дейр-эз-Зора. В результате около 100 человек погибли, десятки получили ранения.
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