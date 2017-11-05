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    Жертвами теракта у Дейр-эз-Зора стали более 100 человек

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    Жертвами теракта у Дейр-эз-Зора стали более 100 человек

    Жертвами теракта у <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr> стали более 100 человек

    Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате теракта в месте сбора беженцев в районе сирийского города Дейр-эз-Зора.

    Террорист подорвал заминированный автомобиль в центре для беженцев в северном предместье Дейр-эз-Зора. Жертами смертника стали мирные жители — в основном женщины и дети. Найдено уже более 100 тел, множество раненых. Об этом сообщают местные СМИ.

    смотретьПри взрыве машины в пригороде сирийского Дейр-эз-Зора погибли женщины и дети
    При взрыве машины в пригороде сирийского Дейр-эз-Зора погибли женщины и дети
    Трагедия произошла на восточном берегу Евфрата — территории, которую удерживают подконтрольные США отряды оппозиции.

    Ранее сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

    На противоположном берегу Евфрата ситуация спокойная. Там гуманитарную обстановку контролируют российские специалисты. Они развернули отделение центра по примирению враждующих сторон в одном из кварталов самого Дейр-эз-Зора. Сейчас этот город разминируют саперы. За сутки они проверили более 25 гектаров территории и два десятка зданий. Удалось найти и обезвредить сотни взрывоопасных предметов.

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