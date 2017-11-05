Жертвами теракта у Дейр-эз-Зора стали более 100 человек

Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате теракта в месте сбора беженцев в районе сирийского города
Дейр-эз-Зора.
Террорист подорвал заминированный автомобиль в центре для беженцев в северном предместье Дейр-эз-Зора. Жертами смертника стали мирные жители — в основном женщины и дети. Найдено уже более 100 тел, множество раненых. Об этом сообщают местные СМИ.
Трагедия произошла на восточном берегу Евфрата — территории, которую удерживают подконтрольные США отряды оппозиции.
Ранее сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).
На противоположном берегу Евфрата ситуация спокойная. Там гуманитарную обстановку контролируют российские специалисты. Они развернули отделение центра по примирению враждующих сторон в одном из кварталов самого Дейр-эз-Зора. Сейчас этот город разминируют саперы. За сутки они проверили более 25 гектаров территории и два десятка зданий. Удалось найти и обезвредить сотни взрывоопасных предметов.
Трагедия произошла на восточном берегу Евфрата — территории, которую удерживают подконтрольные США отряды оппозиции.
Ранее сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).
На противоположном берегу Евфрата ситуация спокойная. Там гуманитарную обстановку контролируют российские специалисты. Они развернули отделение центра по примирению враждующих сторон в одном из кварталов самого Дейр-эз-Зора. Сейчас этот город разминируют саперы. За сутки они проверили более 25 гектаров территории и два десятка зданий. Удалось найти и обезвредить сотни взрывоопасных предметов.
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