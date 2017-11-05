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    Прокуратура Татарстана признала незаконным обязательное обучение татарскому

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    • Фото: РИА Новости, Максим Богодвид
    Прокуратура Татарстана признала незаконным обязательное обучение татарскому

    Прокуратура Татарстана признала незаконным обязательное обучение татарскому

    Прокуратура Татарстана признала незаконным обязательное обучение татарскому
  • Фото: РИА Новости, Максим Богодвид

    • Прокуратура Татарстана потребовала отозвать незаконные методические рекомендации, подготовленные для школ региональным министерством образования.

    В надзорном ведомстве подчеркнули, что методические рекомендации с требованием об обязательном изучении татарского языка не соответствуют закону и федеральным образовательным стандартам.

    Также в прокуратуре Татарстана заявили, что, издавая подобные рекомендации, региональное министерство вышло за пределы установленной компетенции. При этом отмечается, что подобные действия министерства носят неоднократный характер.

    По данному факту сейчас проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников регионального министерства.

    Ранее сообщалось, что в конце октября жительница Казани обратилась в суд и потребовала компенсации морального вреда в размере миллиона рублей за незаконное преподавание ее сыну в кадетской школе татарского языка.

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