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    Жительница Казани потребовала от школы миллион за обучение сына татарскому. Казань, образование, русский язык, суды, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Казани потребовала от школы миллион за обучение сына татарскому

    Жительница Казани потребовала от школы миллион за обучение сына татарскому

    1 комментарий
    Жительница Казани потребовала от школы миллион за обучение сына татарскому

    Жительница Казани потребовала от школы миллион за обучение сына татарскому

    Жительница Казани потребовала от школы миллион за обучение сына татарскому

      Не смогла найти общий язык с руководством кадетской школы жительница Казани и обратилась в суд. Ольга Зиятдинова намерена взыскать миллион рублей за то, что ее сыну преподают татарский. По словам женщины, его в учебной программе в разы больше русского.

      Миллион рублей как компенсация морального вреда. Именно столько требует многодетная мать Ольга Зиатдинова от казанской кадетской школы, где семь лет обучался ее младший сын Станислав. Дело в том, что, по убеждению женщины, педагоги, соблюдая требования программы, сами же возвели языковой барьер, и теперь знания русского у Стаса гораздо хуже, чем татарского. Ольга посчитала это ущемлением прав своих и ребенка.

      Надо сказать, оба языка входят в обязательную школьную программу Татарстана. И в самой школе претензии встретили с недоумением — что поделать, если того требует утвержденная министерством образования Татарстана программа, которая одинакова для всех учебных заведений республики?

      В суде исковое заявление от многодетной матери приняли. Вне зависимости от решения, процесс для республики будет прецедентным.

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