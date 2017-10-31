Жительница Казани потребовала от школы миллион за обучение сына татарскому

Не смогла найти общий язык с руководством кадетской школы жительница Казани и обратилась в суд. Ольга Зиятдинова намерена взыскать миллион рублей за то, что ее сыну преподают татарский. По словам женщины, его в учебной программе в разы больше русского.

Миллион рублей как компенсация морального вреда. Именно столько требует многодетная мать Ольга Зиатдинова от казанской кадетской школы, где семь лет обучался ее младший сын Станислав. Дело в том, что, по убеждению женщины, педагоги, соблюдая требования программы, сами же возвели языковой барьер, и теперь знания русского у Стаса гораздо хуже, чем татарского. Ольга посчитала это ущемлением прав своих и ребенка.



Надо сказать, оба языка входят в обязательную школьную программу Татарстана. И в самой школе претензии встретили с недоумением — что поделать, если того требует утвержденная министерством образования Татарстана программа, которая одинакова для всех учебных заведений республики?



В суде исковое заявление от многодетной матери приняли. Вне зависимости от решения, процесс для республики будет прецедентным.