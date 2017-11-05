КНДР пригрозила «прохвосту» Трампу применением физической силы

В КНДР считают, что остановить «потерявшего рассудок» президента США Дональда Трампа можно лишь физической силой.
Если США «посмеют неосторожно напасть», то КНДР использует физическую силу, чтобы остановить «прохвоста» Дональда Трампа. «Подверженный маразму человек не в силах совершать рациональные поступки и не понимает слов», — говорится в комментарии северокорейской газеты «Нодон синмун» в ответ на очередное заявление американского лидера.
Накануне Дональд Трамп заявил, что «очень скоро» примет решение о внесении КНДР в список стран — спонсоров терроризма. Президент подчеркнул, что Пхеньян представляет «очень большую проблему для США и для всего мира».
«Нодон синмун» подчеркивает также, что КНДР готова жестоко и решительно наказать Америку. «У США нет сил противостоять этому (наказанию). Когда дело дойдет до этого, никакие сожаления США не помогут», — пишет издание. Северокорейцы в очередной раз называют американского президента человеком, «потерявшим рассудок».
Из сообщения «Нодон синмун»: «Никто не знает, когда, в какое время совершит опрометчивый поступок такой потерявший рассудок и мятущийся прохвост, как Трамп. Единственный способ остановить его состоит в том, чтобы регулировать это абсолютной физической силой».
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед солдатами американской базы в Японии, заявив о господстве США «в воздухе, в море, на суше и в космосе». Американский лидер подчеркнул, что «ни одной стране или диктатору» не следует недооценивать США.
Накануне Дональд Трамп заявил, что «очень скоро» примет решение о внесении КНДР в список стран — спонсоров терроризма. Президент подчеркнул, что Пхеньян представляет «очень большую проблему для США и для всего мира».
«Нодон синмун» подчеркивает также, что КНДР готова жестоко и решительно наказать Америку. «У США нет сил противостоять этому (наказанию). Когда дело дойдет до этого, никакие сожаления США не помогут», — пишет издание. Северокорейцы в очередной раз называют американского президента человеком, «потерявшим рассудок».
Из сообщения «Нодон синмун»: «Никто не знает, когда, в какое время совершит опрометчивый поступок такой потерявший рассудок и мятущийся прохвост, как Трамп. Единственный способ остановить его состоит в том, чтобы регулировать это абсолютной физической силой».
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед солдатами американской базы в Японии, заявив о господстве США «в воздухе, в море, на суше и в космосе». Американский лидер подчеркнул, что «ни одной стране или диктатору» не следует недооценивать США.
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