Волочкова начала экономить и перевела дочь из элитной школы в обычную

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова сокращает расходы. После того как водитель обчистил ее счета, она была вынуждена перевести дочь из элитной гимназии в обычную школу.
После концерта в Череповце Волочкова привезла не туго набитый деньгами конверт, а пакет с сувенирами. Проект, в котором она участвовала, — благотворительный.
Анастасия Волочкова, балерина: «Я придумала этот проект во время кризиса, когда шоу-бизнес просто перестал работать. Многие концерты отменялись, сейчас также такое происходит. Когда люди сидят и понтуются, рассказывая про гонорары по 2 миллиона, знайте, что эти люди говорить могут все, что угодно, но они сидят дома и курят бамбук. Немногие сейчас востребованы и работают».
У Волочковой в гастрольном графике не больше 2–3 спектаклей в месяц и пара творческих встреч. На благотворительных концертах много не заработаешь, а ей еще и команду кормить. Танцовщщица не скрывает, что давно на мели. Сначала водитель кинул ее на один миллион рублей, потом выяснилось, что домработница была нечиста на руку. Деньги утекали сквозь пальцы, а проекты не приносили дохода. Ее школа танца обанкротилась.
Анастасия Волочкова: «Мой творческий центр просуществовал один год ровно. Мы его закрыли. С детьми я заниматься точно не могу и не буду, потому что это специфика совсем иная. Я могу быть лидером проекта».
Балерина экономит на себе. Она уже подсчитала: если из бюджета вычеркнуть ее любимые Мальдивы и косметические процедуры, донашивать старые платья и питаться курицей и зеленым салатом, в месяц уйдет не больше 10 тысяч рублей.
От финансового кризиса страдает не только Волочкова, но и ее единственная дочь Ариадна. Звезде тяжело было пересаживаться на автомобиль экономкласса, но от своего роскошного дома она отказаться не может. Особняк балерины — это настоящая финансовая яма. Трехэтажный коттедж площадью 850 квадратных метрах, построенный участке в 17 соток, требует постоянного ухода и обслуживания. Нужно постричь газон, вывезти мусор, вызвать ассенизатора, починить отопление, а за все это надо платить. Танцовщица пожаловалась, что у нее нет денег даже на дрова для бани.
Ежемесячно приходят коммунальные счета на 45 тысяч рублей. Раньше эту статью расходов оплачивал бывший муж. А в последнее время Игорь Вдовин кормил балерину обещаниями. После расставания с балериной экс-супруг взял на себя содержание дочери, оплачивал водителя и домработницу, давал деньги на продукты, а артистка себе ни в чем не отказывала, жила на широкую ногу, как и положено звезде. Неудивительно, что бывший муж вскоре стал задавать вопросы.
Волочкова напоминала бывшему мужу о 3 миллионах долларов, которые она ему одолжила на бизнес еще 10 лет назад, Вдовин обещал вернуть все до копейки, да еще и с процентами. Балерина не сдается и долг из бывшего она выбивает не для себя, а ради благополучия их общей дочери. Ариадна все понимает, к переходу в новую школу она отнеслась спокойно. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Анастасия Волочкова, балерина: «Я придумала этот проект во время кризиса, когда шоу-бизнес просто перестал работать. Многие концерты отменялись, сейчас также такое происходит. Когда люди сидят и понтуются, рассказывая про гонорары по 2 миллиона, знайте, что эти люди говорить могут все, что угодно, но они сидят дома и курят бамбук. Немногие сейчас востребованы и работают».
У Волочковой в гастрольном графике не больше 2–3 спектаклей в месяц и пара творческих встреч. На благотворительных концертах много не заработаешь, а ей еще и команду кормить. Танцовщщица не скрывает, что давно на мели. Сначала водитель кинул ее на один миллион рублей, потом выяснилось, что домработница была нечиста на руку. Деньги утекали сквозь пальцы, а проекты не приносили дохода. Ее школа танца обанкротилась.
Анастасия Волочкова: «Мой творческий центр просуществовал один год ровно. Мы его закрыли. С детьми я заниматься точно не могу и не буду, потому что это специфика совсем иная. Я могу быть лидером проекта».
Балерина экономит на себе. Она уже подсчитала: если из бюджета вычеркнуть ее любимые Мальдивы и косметические процедуры, донашивать старые платья и питаться курицей и зеленым салатом, в месяц уйдет не больше 10 тысяч рублей.
От финансового кризиса страдает не только Волочкова, но и ее единственная дочь Ариадна. Звезде тяжело было пересаживаться на автомобиль экономкласса, но от своего роскошного дома она отказаться не может. Особняк балерины — это настоящая финансовая яма. Трехэтажный коттедж площадью 850 квадратных метрах, построенный участке в 17 соток, требует постоянного ухода и обслуживания. Нужно постричь газон, вывезти мусор, вызвать ассенизатора, починить отопление, а за все это надо платить. Танцовщица пожаловалась, что у нее нет денег даже на дрова для бани.
Ежемесячно приходят коммунальные счета на 45 тысяч рублей. Раньше эту статью расходов оплачивал бывший муж. А в последнее время Игорь Вдовин кормил балерину обещаниями. После расставания с балериной экс-супруг взял на себя содержание дочери, оплачивал водителя и домработницу, давал деньги на продукты, а артистка себе ни в чем не отказывала, жила на широкую ногу, как и положено звезде. Неудивительно, что бывший муж вскоре стал задавать вопросы.
Волочкова напоминала бывшему мужу о 3 миллионах долларов, которые она ему одолжила на бизнес еще 10 лет назад, Вдовин обещал вернуть все до копейки, да еще и с процентами. Балерина не сдается и долг из бывшего она выбивает не для себя, а ради благополучия их общей дочери. Ариадна все понимает, к переходу в новую школу она отнеслась спокойно. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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