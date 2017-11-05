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    Команда КВН в День народного единства выступила на базе Хмеймим в Сирии. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоманда КВН в День народного единства выступила на базе Хмеймим в Сирии

    Команда КВН в День народного единства выступила на базе Хмеймим в Сирии

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    Команда КВН в День народного единства выступила на базе Хмеймим в Сирии

    Команда КВН в День народного единства выступила на базе Хмеймим в Сирии

    Команда КВН в День народного единства выступила на базе Хмеймим в Сирии

      День народного единства отметили не только в России, но и за рубежом. В частности, в Сирии впервые за несколько лет прошел форум россиян, проживающих в этой арабской стране. В Дамаск люди съехались из разных городов. Поддержку им оказало российское посольство в Сирии.

      Встречи живущих в Сирии российских соотечественников не проводилась по понятным причинам — кто-то перебрался в другой город, кто-то вовсе уехал из страны. Под конец войны при поддержке российского посольства в центре Дамаска состоялся настоящий официальный прием в День народного единства. Для этого торжества власти Сирии предоставили один из самых дорогих отелей в фешенебельном районе города, куда пригласили представителей русских диаспор из крупнейших городов страны.

      Русские своих не бросают, говорят руководители Россотрудничества, которые специально прилетели в Дамаск из Москвы и прямо во время конференции приняли десятки обращений от соотечественников. Людям помогают с документами, готовят доставку новых учебников для русских школ. Кроме того, скоро в сирийской столице снова откроется представительство Россотрудничества, которое было законсервировано последние 2 года.

      Алексей Фролов, временно исполняющий обязанности главы Россотрудничества: «Жизнь в Сирии меняется, все живут в ожидании и говорят о том, что война заканчивается, нужно возвращаться к мирной жизни, нужно заполнять тот вакуум, который образовался во время этого вооруженного конфликта».

      Как передает корреспондент Илья Ушенин, до войны в Сирии жили 30 тысяч россиян, в основном это женщины, которые вышли здесь замуж. Сейчас их в 5 раз меньше. Остались самые стойкие, да и те признаются, что выживали с трудом.

      Светлана Мироу, председатель координационного совета российских соотечественников в Сирии: «Все на энтузиазме. Мы стараемся сохранить для наших детей русский язык, русскую культуру, это самое главнее для нас. Чтобы они не забывали историческую родину мамы, у них и здесь родина, и родина там. И многие из наших детей — носители русского языка».

      При поддержке российских дипломатов в Алеппо в ближайшее время откроется бесплатный центр изучения русского языка. На добровольных началах помогают женщины из российских культурных центров.

      Торжества в День народного единства прошли и на авиабазе Хмеймим. Там для российских военных выступила команда КВН Университета дружбы народов, причем на сцене были и сирийские студенты, которые сейчас учатся в России. По данным дипломатов, в этом году в нашу страну отправились 450 абитуриентов из САР.

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