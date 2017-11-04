День народного единства в городах России отмечают концертами и дегустациями

Вся Россия отмечает День народного единства, который учредили 12 лет назад в память о переломном историческом моменте — изгнании из Москвы в 1612 году польских захватчиков и окончании Смутного времени.
В Санкт-Петербурге в честь праздника организовали гастрономический фестиваль, посвященный единству кулинарному. В программе заявлены мастер-классы и дегустации. Всех желающих угощают национальными блюдами народов России.
Со вкусом отмечают праздник и в Пятигорске. Гостей завлекают музыкой, танцами и, конечно, шашлыками с аджикой, соусами и травами. Жители Таганрога устроили флешмоб. Они выстроились в фигуру, символизирующую единство. В руках горожане держали шарики с билетами для участия в праздничной лотерее.
Самая масштабная программа традиционно организована в Москве. Гулянья продлятся все выходные. Горожане собираются на сотнях площадок, начиная от Кремля и заканчивая окраинами.
С особым размахом празднуют в «Лужниках». Там начался митинг-концерт «Россия объединяет». По информации ТАСС, на арене собрались около 100 тысяч человек. Песня «От Волги до Енисея» в исполнении группы «Любэ» стала первой, которая прозвучала со сцены. Подробнее о торжествах в столице смотрите в материале корреспондента Светланы Гордеевой.
Со вкусом отмечают праздник и в Пятигорске. Гостей завлекают музыкой, танцами и, конечно, шашлыками с аджикой, соусами и травами. Жители Таганрога устроили флешмоб. Они выстроились в фигуру, символизирующую единство. В руках горожане держали шарики с билетами для участия в праздничной лотерее.
Самая масштабная программа традиционно организована в Москве. Гулянья продлятся все выходные. Горожане собираются на сотнях площадок, начиная от Кремля и заканчивая окраинами.
С особым размахом празднуют в «Лужниках». Там начался митинг-концерт «Россия объединяет». По информации ТАСС, на арене собрались около 100 тысяч человек. Песня «От Волги до Енисея» в исполнении группы «Любэ» стала первой, которая прозвучала со сцены. Подробнее о торжествах в столице смотрите в материале корреспондента Светланы Гордеевой.
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