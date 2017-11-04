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Секрет на миллион
    День народного единства в городах России отмечают концертами и дегустациями. Владивосток, Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДень народного единства в городах России отмечают концертами и дегустациями

    День народного единства в городах России отмечают концертами и дегустациями

    2 комментария
    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
    День народного единства в городах России отмечают концертами и дегустациями

    День народного единства в городах России отмечают концертами и дегустациями

    День народного единства в городах России отмечают концертами и дегустациями
    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

      • Вся Россия отмечает День народного единства, который учредили 12 лет назад в память о переломном историческом моменте — изгнании из Москвы в 1612 году польских захватчиков и окончании Смутного времени.

      В Санкт-Петербурге в честь праздника организовали гастрономический фестиваль, посвященный единству кулинарному. В программе заявлены мастер-классы и дегустации. Всех желающих угощают национальными блюдами народов России.

      Со вкусом отмечают праздник и в Пятигорске. Гостей завлекают музыкой, танцами и, конечно, шашлыками с аджикой, соусами и травами. Жители Таганрога устроили флешмоб. Они выстроились в фигуру, символизирующую единство. В руках горожане держали шарики с билетами для участия в праздничной лотерее.

      Самая масштабная программа традиционно организована в Москве. Гулянья продлятся все выходные. Горожане собираются на сотнях площадок, начиная от Кремля и заканчивая окраинами.

      смотретьОт Камчатки до Калининграда: в России празднуют День народного единства
      От Камчатки до Калининграда: в России празднуют День народного единства
      С особым размахом празднуют в «Лужниках». Там начался митинг-концерт «Россия объединяет». По информации ТАСС, на арене собрались около 100 тысяч человек. Песня «От Волги до Енисея» в исполнении группы «Любэ» стала первой, которая прозвучала со сцены. Подробнее о торжествах в столице смотрите в материале корреспондента Светланы Гордеевой.

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