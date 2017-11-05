Спасенный Русский Робинзон раскрыл секрет выживания на необитаемом острове

Яхтсмен Евгений Зубачёв рассказал телеканалу НТВ историю своего чудесного спасения, за которое его уже прозвали Русским Робинзоном. Мужчина собирался совершить кругосветное плавание и вышел на парусной лодке из Стокгольма, однако у берегов Швеции яхта налетела на скалы и затонула. Экстремал вплавь добрался до ближайшего острова, но тот оказался необитаемым. Там путешественник провел трое суток.
Евгений Зубачёв вспоминает о своем кораблекрушении без дрожи в голосе и излишнего трагизма. Он даже куртку, в которой 3 суток ждал помощи, переодевать не стал. Как он приехал в ней в Россию, так и ходит.
Евгений Зубачёв, яхтсмен: «„По секрету скажу — я ее даже не успел постирать“.
Эта история началась чуть больше недели назад, когда опытный яхтсмен Евгений решил отправиться морем из Стокгольма на Тенерифе. Проблемы возникли на второй день, когда судно дало течь, а над морем поднялся ветер. К вечеру порывы стали такими сильными, что Евгений решил причалить к ближайшей марине, но отказала навигация, яхта вслепую налетела на скалы. Евгений еле успел выбрался из полузатопленной каюты.
Евгений Зубачёв: Я выбрался по мачте. Стал делать упражнения, чтобы не заснуть».
На рассвете он увидел, что яхта наскочила на голую скалу, где нет ни людей, ни деревьев, ни воды.
Евгений Зубачёв: «Там была ложбинка, куда прибивало водой всякое с яхты — канистру солярки, деревяшки, две пачки вермишели быстрого приготовления».
Увидев вдалеке остров побольше, на котором росли деревья, Евгений решил сплавать туда. Уже позже от спасателей он узнал, что по воде температурой около плюс 10 градусов он преодолел расстояние в 3 километра.
Как передает корреспондент Алина Репина, на необитаемом острове мужчина провел 3 суток. Все это время он был в мокрой обуви и одежде, без огня и сна. Ел грибы и клюкву, пил воду из лужиц. От усталости по ночам начались галлюцинации.
Евгений Зубачёв: «Виделись то стул, то лавочка. Я пытался сесть, падал, смеялся над собой».
В это время друзья Евгения уже развернули масштабную поисковую операцию, подняв на уши все шведские службы. На четвертые сутки его нашли. Пилот истребителя увидел выложенное мхом на камнях слово help (помогите). Евгения доставили в больницу и почти сразу отпустили. После 3 дней в море и на ветру он умудрился даже не простыть.
Сейчас Русский Робинзон приходит в себя у родителей в Рязани. Он по-прежнему любит воду и даже не думает бросать яхтенный спорт. А свою везучесть объясняет так: главное — не спать, не сдаваться, верить и не паниковать.
Евгений Зубачёв, яхтсмен: «„По секрету скажу — я ее даже не успел постирать“.
Эта история началась чуть больше недели назад, когда опытный яхтсмен Евгений решил отправиться морем из Стокгольма на Тенерифе. Проблемы возникли на второй день, когда судно дало течь, а над морем поднялся ветер. К вечеру порывы стали такими сильными, что Евгений решил причалить к ближайшей марине, но отказала навигация, яхта вслепую налетела на скалы. Евгений еле успел выбрался из полузатопленной каюты.
Евгений Зубачёв: Я выбрался по мачте. Стал делать упражнения, чтобы не заснуть».
На рассвете он увидел, что яхта наскочила на голую скалу, где нет ни людей, ни деревьев, ни воды.
Евгений Зубачёв: «Там была ложбинка, куда прибивало водой всякое с яхты — канистру солярки, деревяшки, две пачки вермишели быстрого приготовления».
Увидев вдалеке остров побольше, на котором росли деревья, Евгений решил сплавать туда. Уже позже от спасателей он узнал, что по воде температурой около плюс 10 градусов он преодолел расстояние в 3 километра.
Как передает корреспондент Алина Репина, на необитаемом острове мужчина провел 3 суток. Все это время он был в мокрой обуви и одежде, без огня и сна. Ел грибы и клюкву, пил воду из лужиц. От усталости по ночам начались галлюцинации.
Евгений Зубачёв: «Виделись то стул, то лавочка. Я пытался сесть, падал, смеялся над собой».
В это время друзья Евгения уже развернули масштабную поисковую операцию, подняв на уши все шведские службы. На четвертые сутки его нашли. Пилот истребителя увидел выложенное мхом на камнях слово help (помогите). Евгения доставили в больницу и почти сразу отпустили. После 3 дней в море и на ветру он умудрился даже не простыть.
Сейчас Русский Робинзон приходит в себя у родителей в Рязани. Он по-прежнему любит воду и даже не думает бросать яхтенный спорт. А свою везучесть объясняет так: главное — не спать, не сдаваться, верить и не паниковать.
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