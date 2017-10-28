В Швеции спасли Робинзона Крузо из России: видео

В прессе активно обсуждают приключения россиянина, отправившегося на лодке из Швеции в Испанию.
Путешественник из России был найден сотрудниками экстренных служб Швеции на маленьком необитаемом острове. Выяснилось, что мужчина в понедельник приобрел лодку и направился к испанским берегам. Однако через два дня родственники не смогли связаться с ним и забили тревогу.
Спасатели в итоге начали поисковую операцию. В пятницу, 27 октября, они обнаружили фрагменты разбитой лодки, что свидетельствовало о крушении судна. Еще через несколько часов вертолет заметил мужчину на одном из маленьких необитаемых островов. Робинзон Крузо — так мужчину окрестили некоторые СМИ — после попадания на остров не терял времени даром и пытался привлечь к себе внимание. Он выложил слово Help («Помогите») на земле из мха.
После спасения россиянина отвезли к медикам. Врачи не нашли у выжившего каких-либо серьезных проблем, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Спасатели в итоге начали поисковую операцию. В пятницу, 27 октября, они обнаружили фрагменты разбитой лодки, что свидетельствовало о крушении судна. Еще через несколько часов вертолет заметил мужчину на одном из маленьких необитаемых островов. Робинзон Крузо — так мужчину окрестили некоторые СМИ — после попадания на остров не терял времени даром и пытался привлечь к себе внимание. Он выложил слово Help («Помогите») на земле из мха.
После спасения россиянина отвезли к медикам. Врачи не нашли у выжившего каких-либо серьезных проблем, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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