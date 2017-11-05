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    Сергей Липинец завоевал титул чемпиона мира по версии IBF

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    Сергей Липинец завоевал титул чемпиона мира по версии IBF

    Сергей Липинец завоевал титул чемпиона мира по версии IBF

    Сергей Липинец завоевал титул чемпиона мира по версии IBF
  • Фото: Associated Press © 2017, Kevin Hagen

    • Россиянин Сергей Липинец завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF)

    Российский боксер Сергей Липинец в поединке с японцем Акихиро Кондо завоевал чемпионский пояс IBF в весовой категории до 63,5 килограмма.

    Теперь в послужном списке Липинца теперь 13 побед (10 нокаутом), ни одного поражения. Японский боксер потерпел седьмое поражение при 29 победах, напоминает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что другой российский боксер Дмитрий Бивол впервые провел защиту титула чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 килограмма.

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