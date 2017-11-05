Высшая Лига
ТВ-Эфир
Высшая Лига

    Дмитрий Бивол нокаутировал Трента Бродхерста и защитил чемпионский пояс WBA

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Eric Gaillard
    Дмитрий Бивол нокаутировал Трента Бродхерста и защитил чемпионский пояс WBA

    Дмитрий Бивол нокаутировал Трента Бродхерста и защитил чемпионский пояс WBA

    Дмитрий Бивол нокаутировал Трента Бродхерста и защитил чемпионский пояс WBA
  • Фото: Reuters © 2017, Eric Gaillard

    • Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.

    Российский боксер Дмитрий Бивол впервые защитил чемпионский пояс WBA, которым месяц назад он стал владеть на постоянной основе, пишет ТАСС. В состоявшемся в Монте-Карло 12-раундовом поединке россиянин победил австралийского боксера Трента Бродхерста техническим нокаутом в первом раунде.

    Теперь в активе 25-летнего Дмитрия Бивола 12 побед в 12 боях (10 нокаутом) на профессиональном ринге. На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (из них 12 — нокаутом) при двух поражениях. Эта защита пояса была добровольной, следующая станет обязательной против соперника, который будет занимать наивысшее место в рейтинге WBA.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru