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  • 18.06, 06:37

    Российский боксер Бивол нокаутировал американца Агнью

    1 комментарий
    Российский боксер Бивол нокаутировал американца Агнью

    Российский боксер Бивол нокаутировал американца Агнью

    Российский боксер Бивол нокаутировал американца Агнью
  • Фото: @CSStevensphoto /twitter.com

    • «Временный» чемпион мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг Дмитрий Бивол выиграл рейтинговый бой у американца Седрика Агнью.

    Поединок, который состоялся в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде. Бивол уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун и в целом доминировал. В четвертом раунде судья остановил бой, заметив, что Агнью повредил глаз, передает ТАСС.

    26-летний Бивол завоевал титул «временного» чемпиона мира WBA в мае прошлого года и дважды его защитил. У российского боксера пока нет поражений на профессиональном ринге — 11 побед (9 нокаутом).

    Поединок между Биволом и Агнью прошел в андеркарте боя Сергей Ковалёв — Андре Уорд. Российский боксер намерен взять реванш за прошлогоднее поражение в поединке за титул чемпиона мира по трем версиям.

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