Российский боксер Бивол нокаутировал американца Агнью

«Временный» чемпион мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг Дмитрий Бивол выиграл рейтинговый бой у американца Седрика Агнью.
Поединок, который состоялся в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде. Бивол уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун и в целом доминировал. В четвертом раунде судья остановил бой, заметив, что Агнью повредил глаз, передает ТАСС.
26-летний Бивол завоевал титул «временного» чемпиона мира WBA в мае прошлого года и дважды его защитил. У российского боксера пока нет поражений на профессиональном ринге — 11 побед (9 нокаутом).
Поединок между Биволом и Агнью прошел в андеркарте боя Сергей Ковалёв — Андре Уорд. Российский боксер намерен взять реванш за прошлогоднее поражение в поединке за титул чемпиона мира по трем версиям.
26-летний Бивол завоевал титул «временного» чемпиона мира WBA в мае прошлого года и дважды его защитил. У российского боксера пока нет поражений на профессиональном ринге — 11 побед (9 нокаутом).
Поединок между Биволом и Агнью прошел в андеркарте боя Сергей Ковалёв — Андре Уорд. Российский боксер намерен взять реванш за прошлогоднее поражение в поединке за титул чемпиона мира по трем версиям.
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