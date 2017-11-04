На Байкале запрет на ловлю омуля обернулся конфликтом между рыбаками и инспекторами

Противостояние рыбаков и правоохранительных органов на Байкале набирает обороты. Дело в том, что вот уже больше месяца там под запретом ловля омуля. Эта рыба в озере оказалась на грани исчезновения, однако местных жителей закон не останавливает. Они говорят, что промысел — единственный источник заработка.
Возле священного мыса Бурхан команда рыболовецкого судна просит местное божество Хан Хутэ-баабай оградить их от инспекторов и полицейских. С 1 октября рыбаки с удочками — потенциальные браконьеры, а те, кто забрасывает сети, считаются злостными нарушителями закона. Однако отчаянные, точнее, отчаявшиеся моряки крепко подцеплены не трезубцем Посейдона, а современными экономическими реалиями.
Дальний рейс обходится примерно в 50 тысяч рублей. Окупить его теперь втройне сложнее из-за постоянных штрафов и скупщиков, которые сильно занижают цену. Рыбаки даже в заполненном туристами Хужире не могут найти себе другой заработок. Персонал набирают только с образованием и знанием языков. Деревенскому жителю остается только развоз гостей и ловля знаменитого байкальского угощения. Десятки лет многие трудились на местном рыбзаводе.
История Маломорского рыбзавода закончилась минувшей осенью. Тогда суда вытащили на берег, а большинство рыболовецких бригад расформировали, землю и помещения предприятия впоследствии продали. Сейчас здесь строится турбаза. С введением запрета начались и первые столкновения. Весь Хужир обсуждает новые методы борьбы с браконьерством.
Александр Пестонов, рыбак: «Выдернули из машины, положили на землю, размахивали табельным оружием, попинали маленько».
Юрий Реутов, бывший бригадир рыболовной бригады: «А что нам делать? За оружие браться? Ну, так оно и будет! Это они сейчас уехали. Второй раз такое случится, мы их отсюда не отпустим. Какая Росгвардия? Они бы еще танки сюда ввели с вертолетами!»
Старший одной из оперативных групп полиции случившееся называет провокацией и обострением конфликта. Подробности — в материале корреспондента Антона Артемьева.
Дальний рейс обходится примерно в 50 тысяч рублей. Окупить его теперь втройне сложнее из-за постоянных штрафов и скупщиков, которые сильно занижают цену. Рыбаки даже в заполненном туристами Хужире не могут найти себе другой заработок. Персонал набирают только с образованием и знанием языков. Деревенскому жителю остается только развоз гостей и ловля знаменитого байкальского угощения. Десятки лет многие трудились на местном рыбзаводе.
История Маломорского рыбзавода закончилась минувшей осенью. Тогда суда вытащили на берег, а большинство рыболовецких бригад расформировали, землю и помещения предприятия впоследствии продали. Сейчас здесь строится турбаза. С введением запрета начались и первые столкновения. Весь Хужир обсуждает новые методы борьбы с браконьерством.
Александр Пестонов, рыбак: «Выдернули из машины, положили на землю, размахивали табельным оружием, попинали маленько».
Юрий Реутов, бывший бригадир рыболовной бригады: «А что нам делать? За оружие браться? Ну, так оно и будет! Это они сейчас уехали. Второй раз такое случится, мы их отсюда не отпустим. Какая Росгвардия? Они бы еще танки сюда ввели с вертолетами!»
Старший одной из оперативных групп полиции случившееся называет провокацией и обострением конфликта. Подробности — в материале корреспондента Антона Артемьева.
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