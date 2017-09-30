Сматывай удочки: в Прибайкалье вступает в силу запрет на ловлю омуля

Сегодня жители Прибайкалья в последний раз пойдут ловить омуля. Уже завтра им придется в прямом смысле сматывать удочки. Добычу этой рыбы, которая является местным символом, запретят. На такой шаг власти решились после резкого истощения популяции. Мера будет действовать несколько лет, пока численность рыбы не восстановится.

За время последней легальной рыбалки 68-летняя пенсионерка Елена Васильевна, широко известная в кругах омулевых удильщиков, рассчитывает поймать 10 хвостов. Погода располагает, только кораблей в акватории непривычно много.



На вылов байкальского омуля вводится полный запрет минимум на 3 года. Исключение — ловля удочкой со льда. Такая мера применяется для сохранения популяции. В период нереста притоки Байкала заблокированы сетями браконьеров.



В Прибайкалье осталось не больше 10 тысяч тонн омуля. Цифра высчитана с помощью специальной методики, однако ее лимнологи Сибирского отделения Российской академии наук считают некорректной. По информации ученых, полученной с корабля с помощью гидроакустического оборудования, омуля осталось не меньше 23 тысяч тонн.



Исследователи предлагают ввести обязательный весенний мониторинг байкальской рыбы в надежде на скорое возрождение популяции. Менеджеры ресторанов спешно пересматривают меню, где треть блюд готовится из байкальского омуля.



Как выяснил корреспондент Антон Артемьев, на прибрежных рынках для начала решили распродать все запасы байкальского деликатеса, а потом омуля заменит другая местная рыба — пелядь. Сейчас формируются спецгруппы рыбинспекторов с бойцами Росгвардии. В районах, где омуль — единственный источник дохода, опасаются столкновений с местными жителями.