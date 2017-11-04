В освобожденное от боевиков сирийское село доставили гуманитарный груз

Российские военные доставили гуманитарную помощь в одно из недавно освобожденных от террористов сел в сирийской провинции Алеппо. Сейчас идет восстановление этого населенного пункта. Сюда активно возвращаются люди, но
из-за разрушенных домов, больниц, школ, магазинов наладить быт непросто.
Офицеры центра по примирению враждующих сторон не только раздали более 2 тонн продуктов питания, но и развернули медпункт. За несколько часов работы российские врачи провели прием около 200 человек, больше половины из них — дети.
Работы у нашей гуманитарной миссии, вероятно, скоро прибавится. Накануне Генштаб ВС Сирии сообщил, что правительственная армия при поддержке союзников окончательно освободила от боевиков город Дейр-эз-Зор, который находился под контролем террористов с 2014 года.
Работы у нашей гуманитарной миссии, вероятно, скоро прибавится. Накануне Генштаб ВС Сирии сообщил, что правительственная армия при поддержке союзников окончательно освободила от боевиков город Дейр-эз-Зор, который находился под контролем террористов с 2014 года.
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