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    Сирийские военные подтвердили полное освобождение Дейр-эз-Зора

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    Сирийские военные подтвердили полное освобождение <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

    Сирийские военные подтвердили полное освобождение Дейр-эз-Зора

    Сирийские военные подтвердили полное освобождение <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Сирийская армия полностью освободила от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) город Дейр-эз-Зор.

    О том, что войска Башара Асада и их союзники полностью освободили город Дейр-эз-Зор от банд игиловцев, говорится в заявлении военного источника, которое передало агентство SANA.

    Источник РИА Новости также подтверждает эту информацию. Саперы приступили к разминированию улиц и зданий, террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

    Ранее СМИ сообщали о том, что боевики ИГИЛ выбиты из квартала Эль-Хамидия, где находился их крупнейший оплот. Войска и ополченцы продвигаются к южной окраине Дейр-эз-Зора, зачищая дома, где еще остаются террористы.

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