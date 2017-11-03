Сирийские военные подтвердили полное освобождение Дейр-эз-Зора

Сирийская армия полностью освободила от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) город
Дейр-эз-Зор.
О том, что войска Башара Асада и их союзники полностью освободили город Дейр-эз-Зор от банд игиловцев, говорится в заявлении военного источника, которое передало агентство SANA.
Источник РИА Новости также подтверждает эту информацию. Саперы приступили к разминированию улиц и зданий, террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.
Ранее СМИ сообщали о том, что боевики ИГИЛ выбиты из квартала Эль-Хамидия, где находился их крупнейший оплот. Войска и ополченцы продвигаются к южной окраине Дейр-эз-Зора, зачищая дома, где еще остаются террористы.
На днях, как сообщало Минобороны России, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам боевиков в районе города Абу-Кемаль, который находится на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Источник РИА Новости также подтверждает эту информацию. Саперы приступили к разминированию улиц и зданий, террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.
Ранее СМИ сообщали о том, что боевики ИГИЛ выбиты из квартала Эль-Хамидия, где находился их крупнейший оплот. Войска и ополченцы продвигаются к южной окраине Дейр-эз-Зора, зачищая дома, где еще остаются террористы.
На днях, как сообщало Минобороны России, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам боевиков в районе города Абу-Кемаль, который находится на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.
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