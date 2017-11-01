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    Минобороны опубликовало видео удара Ту-22М3 по террористам в Сирии. авиация, Минобороны РФ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны опубликовало видео удара Ту-22М3 по террористам в Сирии

    Минобороны опубликовало видео удара Ту-22М3 по террористам в Сирии

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    • Фото: Минобороны России / vk.com
    Минобороны опубликовало видео удара <nobr>Ту-22М3</nobr> по террористам в Сирии

    Минобороны опубликовало видео удара Ту-22М3 по террористам в Сирии

    Минобороны опубликовало видео удара <nobr>Ту-22М3</nobr> по террористам в Сирии
    • Фото: Минобороны России / vk.com

      • Российские бомбардировщики нанесли удар по опорным пунктам и складам боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

      Российское военное ведомство разместило в Сети видео, на котором запечатлена операция по уничтожению объектов террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. На коротком видео есть момент взлета российских Ту-22М3 и нанесения ударов.

      Ранее в ведомстве сообщили, что в операции участвовали шесть бомбардировщиков Ту-22М3, которые вылетели с территории России. Они совершили перелет над Ираном и Ираком, а затем под прикрытием Су-30СМ с аэродрома Хмеймим атаковали позиции боевиков. В Минобороны отметили, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

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