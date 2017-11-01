Минобороны опубликовало видео удара Ту-22М3 по террористам в Сирии

Российские бомбардировщики нанесли удар по опорным пунктам и складам боевиков в провинции
Дейр-эз-Зор.
Российское военное ведомство разместило в Сети видео, на котором запечатлена операция по уничтожению объектов террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. На коротком видео есть момент взлета российских Ту-22М3 и нанесения ударов.
Ранее в ведомстве сообщили, что в операции участвовали шесть бомбардировщиков Ту-22М3, которые вылетели с территории России. Они совершили перелет над Ираном и Ираком, а затем под прикрытием Су-30СМ с аэродрома Хмеймим атаковали позиции боевиков. В Минобороны отметили, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.
Ранее в ведомстве сообщили, что в операции участвовали шесть бомбардировщиков Ту-22М3, которые вылетели с территории России. Они совершили перелет над Ираном и Ираком, а затем под прикрытием Су-30СМ с аэродрома Хмеймим атаковали позиции боевиков. В Минобороны отметили, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.
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