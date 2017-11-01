Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Шесть дальних бомбардировщиков
Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.
В Минобороны сообщили, что бомбардировщики вылетели с территории России. Ту-22М3 совершили перелет над территорией Ирана и Ирака, а затем нанесли групповой авиационный удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Их целями стали опорные пункты террористов, а также склады с боеприпасами и оружием, передает ТАСС.
Минобороны РФ: «Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей».
Во время этой операции истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим прикрывали бомбардировщики Ту-22М3. После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Минобороны РФ: «Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей».
Во время этой операции истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим прикрывали бомбардировщики Ту-22М3. После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования.
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