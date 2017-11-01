Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. авиация, Минобороны РФ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор

    Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор

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    Бомбардировщики <nobr>Ту-22М3</nobr> нанесли удар по объектам террористов в провинции <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>

    Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор

    Бомбардировщики <nobr>Ту-22М3</nobr> нанесли удар по объектам террористов в провинции <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>
    • Фото: ТАСС

      • Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

      В Минобороны сообщили, что бомбардировщики вылетели с территории России. Ту-22М3 совершили перелет над территорией Ирана и Ирака, а затем нанесли групповой авиационный удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Их целями стали опорные пункты террористов, а также склады с боеприпасами и оружием, передает ТАСС.

      Минобороны РФ: «Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей».

      Во время этой операции истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим прикрывали бомбардировщики Ту-22М3. После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

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