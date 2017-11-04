Кофеиновая зависимость: чем объясняется бодрящий эффект чая и кофе

Многие люди предпочитают травяные, а не обычные, чаи, кофе заменяют цикорием и очень боятся пить крепкий эспрессо, приговаривая, что кофеин вредит сердцу, поднимает давление и мешает заснуть.
Одни утверждают, что черный чай бодрит даже лучше, чем кофе, другие уверены, что кофеин на них не действует, поэтому после пробуждения выпивают 2–3 стакана воды. Кто прав с точки зрения науки? Есть ли вообще у кофе какой-то особый бодрящий эффект? Правда ли, что в чае даже больше кофеина, особенно в зеленом, и есть ли хоть что-то стимулирующее в чае из пакетиков и растворимом кофе?
В Национальном институте аккредитации замерили количество кофеина в разных видах чая и кофе. Брали дешевый и дорогой, из магазинов и точек общепита. На самом деле бодрящий эффект у кофеина есть. И врачи его хорошо изучили. Он действует подобно адреналину — сужает сосуды, учащает сердцебиение, человек готов бежать. Многие спортсмены даже используют это вещество как разрешенный пока допинг.
Всемирное антидопинговое агентство даже всерьез рассматривает идею включить кофеин в список запрещенных препаратов — настолько мощно, хотя и кратковременно он действует. В этом, правда, кроется и ловушка. Сам по себе кофеин дополнительной энергии организму не дает, он лишь блокирует тормозную систему мозга.
Для взрослого здорового человека безопасным считается доза в 400 миллиграммов кофеина в день. Что же это означает в пересчете на привычные напитки? Зернового кофе лучше пить не более 2–4 чашек в день, но тут многое зависит от вида. В капучино кофеина содержится 99 миллиграммов, в американо — 160, а парой чашек эспрессо, в каждой из которых 200 миллиграммов, можно достичь предельную суточную дозу. Молоко нейтрализующего эффекта не оказывает.
В растворимом кофе кофеин тоже есть, причем немало. В каком виде употреблять этот напиток — дело вкуса. Как выяснила программа «Еда живая и мертвая», в Италии, например, предпочитают заваренные эспрессо и капучино, а в США и на севере Европы наблюдается культ фильтрованного кофе.
В Национальном институте аккредитации замерили количество кофеина в разных видах чая и кофе. Брали дешевый и дорогой, из магазинов и точек общепита. На самом деле бодрящий эффект у кофеина есть. И врачи его хорошо изучили. Он действует подобно адреналину — сужает сосуды, учащает сердцебиение, человек готов бежать. Многие спортсмены даже используют это вещество как разрешенный пока допинг.
Всемирное антидопинговое агентство даже всерьез рассматривает идею включить кофеин в список запрещенных препаратов — настолько мощно, хотя и кратковременно он действует. В этом, правда, кроется и ловушка. Сам по себе кофеин дополнительной энергии организму не дает, он лишь блокирует тормозную систему мозга.
Для взрослого здорового человека безопасным считается доза в 400 миллиграммов кофеина в день. Что же это означает в пересчете на привычные напитки? Зернового кофе лучше пить не более 2–4 чашек в день, но тут многое зависит от вида. В капучино кофеина содержится 99 миллиграммов, в американо — 160, а парой чашек эспрессо, в каждой из которых 200 миллиграммов, можно достичь предельную суточную дозу. Молоко нейтрализующего эффекта не оказывает.
В растворимом кофе кофеин тоже есть, причем немало. В каком виде употреблять этот напиток — дело вкуса. Как выяснила программа «Еда живая и мертвая», в Италии, например, предпочитают заваренные эспрессо и капучино, а в США и на севере Европы наблюдается культ фильтрованного кофе.
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