Езда по кругу: как вырастет пропускная способность дорог после изменений в ПДД

Все круговые перекрестки в России закрутятся по одним правилам: въезжаешь на кольцо — уступи, едешь по кольцу — ты на главной. За спиной 7 лет неразберихи, споров и нелепых аварий, когда одни пропускают, другие въезжают, не глядя, ведь
кольца-то разные.
В Тольятти и Ижевске все кольца давно главные, как в Европе. В Рязани и даже кое-где в столице, наоборот, пропускают помеху справа, въезжающих на круг. Ясность в туманный пункт ПДД внесло постановление Правительства РФ.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «В одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу».
При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. Из раздела о нерегулируемых перекрестках убрали спорный абзац от 2010 года о том, что знаки «уступи дорогу» и «стоп» указывают, что кто главный. Новый пункт ПДД гласит: если есть знак «круговое движение», всегда главный тот, кто едет по кругу.
Александр Шумский, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения: «Когда въезд на круг главный, максимальная пропускная способность при расчетах наших — 1300, может, 1500 машин. Если же все-таки сделать круг главным, то она возрастает до 2250 машин, а то и больше. То есть практически в 2 раза».
Дорожникам придется поспешить, ведь кружить по-новому начнут уже с 8 ноября на всех перекрестках. Правда, те, кто привык влетать на круг по старинке, рискуют не разобраться, для них будут не лишними и знаки «уступи дорогу».
Максим Белугин, начальник отдела ГУ ОБДД МВД России: «Любой водитель, когда подъезжает к любому перекрестку, должен в первую очередь руководствоваться дорожными знаками и разметкой. Если стоит знак „уступи дорогу“, значит он должен уступить дорогу».
Чтобы не остаться в «круглых» дураках, уступайте тем, кто на кольце, и следите, пропускают ли вас. Еще одно новшество: после двухлетнего эксперимента с «вафельной» разметкой в столице ее начнут наносить на проблемные перекрестки всей страны, но разметка будет представлять собой пересечение желтых линий. Она запрещает въезд на перекресток, если на нем придется встать из-за затора.
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ: «Когда водитель выезжает на такой перекресток, он должен понимать, что это перекресток, на котором случаются очень часто заторы. И когда он видит такой окрас, должен заранее определить свои возможности по маневру».
Рисовать новую разметку начнут через полгода, когда сойдет снег, а в городах определят места с вечными заторами. Там же повесят и камеры, чтобы штрафовать на тысячу рублей всех, кто застрял в границах перекрестка. Подробности о новых правилах дорожного движения и способах выхода из сложных ситуаций смотрите в программе «Главная дорога».
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «В одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу».
При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. Из раздела о нерегулируемых перекрестках убрали спорный абзац от 2010 года о том, что знаки «уступи дорогу» и «стоп» указывают, что кто главный. Новый пункт ПДД гласит: если есть знак «круговое движение», всегда главный тот, кто едет по кругу.
Александр Шумский, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения: «Когда въезд на круг главный, максимальная пропускная способность при расчетах наших — 1300, может, 1500 машин. Если же все-таки сделать круг главным, то она возрастает до 2250 машин, а то и больше. То есть практически в 2 раза».
Дорожникам придется поспешить, ведь кружить по-новому начнут уже с 8 ноября на всех перекрестках. Правда, те, кто привык влетать на круг по старинке, рискуют не разобраться, для них будут не лишними и знаки «уступи дорогу».
Максим Белугин, начальник отдела ГУ ОБДД МВД России: «Любой водитель, когда подъезжает к любому перекрестку, должен в первую очередь руководствоваться дорожными знаками и разметкой. Если стоит знак „уступи дорогу“, значит он должен уступить дорогу».
Чтобы не остаться в «круглых» дураках, уступайте тем, кто на кольце, и следите, пропускают ли вас. Еще одно новшество: после двухлетнего эксперимента с «вафельной» разметкой в столице ее начнут наносить на проблемные перекрестки всей страны, но разметка будет представлять собой пересечение желтых линий. Она запрещает въезд на перекресток, если на нем придется встать из-за затора.
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства РФ: «Когда водитель выезжает на такой перекресток, он должен понимать, что это перекресток, на котором случаются очень часто заторы. И когда он видит такой окрас, должен заранее определить свои возможности по маневру».
Рисовать новую разметку начнут через полгода, когда сойдет снег, а в городах определят места с вечными заторами. Там же повесят и камеры, чтобы штрафовать на тысячу рублей всех, кто застрял в границах перекрестка. Подробности о новых правилах дорожного движения и способах выхода из сложных ситуаций смотрите в программе «Главная дорога».
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