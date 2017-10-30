Медведев изменил правила движения по круговым перекресткам

Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, изменяющее очередность проезда при круговом движении.
Приоритет получат автомобилисты, которые двигаются по кругу, а тем, кто въезжает на перекресток, придется уступать дорогу.
При этом Медведев объяснил, что сейчас схемы проезда круговых перекрестков очень разные. Из-за этого возникают конфликтные ситуации.
Также премьер подписал постановление, дающие регионам право наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках. Глава правительства подчеркнул, что эта разметка поможет «навести порядок на наиболее проблемных участках» — на перекрестках с пересекающими транспортными потоками. По словам Медведева, на них часто возникают заторы не только из-за сложного трафика, но и «из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», передает ТАСС.
Отметим, что ранее дать круговым перекресткам право главной дороги предлагали в МВД. В ведомстве подчеркивали, что это увеличит пропускную способность таких перекрестков и сделает дорожное движение безопаснее.
Разметка-«вафельница» означает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться.
При этом Медведев объяснил, что сейчас схемы проезда круговых перекрестков очень разные. Из-за этого возникают конфликтные ситуации.
Также премьер подписал постановление, дающие регионам право наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках. Глава правительства подчеркнул, что эта разметка поможет «навести порядок на наиболее проблемных участках» — на перекрестках с пересекающими транспортными потоками. По словам Медведева, на них часто возникают заторы не только из-за сложного трафика, но и «из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», передает ТАСС.
Отметим, что ранее дать круговым перекресткам право главной дороги предлагали в МВД. В ведомстве подчеркивали, что это увеличит пропускную способность таких перекрестков и сделает дорожное движение безопаснее.
Разметка-«вафельница» означает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться.
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