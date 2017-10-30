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    Медведев изменил правила движения по круговым перекресткам

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    Медведев изменил правила движения по круговым перекресткам

    Медведев изменил правила движения по круговым перекресткам

    Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, изменяющее очередность проезда при круговом движении.

    Приоритет получат автомобилисты, которые двигаются по кругу, а тем, кто въезжает на перекресток, придется уступать дорогу.

    При этом Медведев объяснил, что сейчас схемы проезда круговых перекрестков очень разные. Из-за этого возникают конфликтные ситуации.

    Также премьер подписал постановление, дающие регионам право наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках. Глава правительства подчеркнул, что эта разметка поможет «навести порядок на наиболее проблемных участках» — на перекрестках с пересекающими транспортными потоками. По словам Медведева, на них часто возникают заторы не только из-за сложного трафика, но и «из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», передает ТАСС.

    Отметим, что ранее дать круговым перекресткам право главной дороги предлагали в МВД. В ведомстве подчеркивали, что это увеличит пропускную способность таких перекрестков и сделает дорожное движение безопаснее.

    Разметка-«вафельница» означает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться.

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