«Крым не захотели услышать»: журналисты ответили на отказ в выдаче шенгенских виз

Гендиректор телерадиокомпании «Крым», гендиректор агентства «Крыминформ» и глава Союза журналистов Севастополя собирались поехать в Вену на совещание ОБСЕ о свободе СМИ. Они зарегистрировались по всем правилам, однако разрешения на въезд так и не получили.
Журналисты Екатерина Козырь и Максим Николаенко с раннего утра в своих крымских редакциях, хотя сегодня они должны были улететь в Австрию на конференцию о свободе слова в Европе.
Екатерина Козырь, гендиректор АНО «ТРК Крым»: «Особый цинизм в том, что это не мы туда напрашивались, это ОБСЕ прислала нам приглашение, в котором гарантировала наше присутствие, в соответствии с дорожной картой мы выполняли все условия, которые были нам поставлены».
Путешествие в Европу для Екатерины и Максима закончилось на пороге австрийского посольства, к слову, эта страна сейчас председательствует в ОБСЕ. Формулировку отказа озвучил мелкий клерк.
Максим Николаенко, гендиректор «Крыминформ»: «Девушка в окошке скромно предложила: за получением виз — в Киев. Потому что Крым, по их мнению, украинский».
Отказ в получении виз и запрет на участие в конференции — оскорбление для всех крымских журналистов. Екатерина возглавляет крупнейшую телекомпанию, а Максим — ведущий интернет-портал полуострова.
Екатерина Козырь: «Свобода слова закончилась. Изначально никто и не собирался нас туда пускать. Европа оказалась не готова услышать мнение крымчан, работающих и живущих в Крыму».
Прорвать созданные для свободы слова барьеры помогли новые технологии: Екатерина и Максим записали видеообращение. Российские дипломаты покажут его на конференции ОБСЕ.
Екатерина Козырь: «К сожалению, Крым не захотели услышать лично, поэтому приходится обращаться к вам посредством современных технологий. У нас 176 национальностей, в нашем большом крымском мире так принято — обнять, выслушать и принять мнение, которое, возможно, отличается от твоего. Европа, бери с нас пример».
«Визовая дискриминация» для крымчан длится четвертый год. Отказы выносят, как только в посольствах стран Евросоюза видят крымскую прописку.
Стандартная формулировка в любом из европейских посольств при отказе в получении шенгена для крымчан звучит так: «Обращайтесь в наше посольство в Киеве». Однако не все так просто. Есть варианты, если включить коррупционную составляющую: при посольствах работают фирмы-однодневки, и, заплатив 50–100 тысяч рублей, можно легко получить заветную шенгенскую визу.
Екатерина Козырь, гендиректор АНО «ТРК Крым»: «Особый цинизм в том, что это не мы туда напрашивались, это ОБСЕ прислала нам приглашение, в котором гарантировала наше присутствие, в соответствии с дорожной картой мы выполняли все условия, которые были нам поставлены».
Путешествие в Европу для Екатерины и Максима закончилось на пороге австрийского посольства, к слову, эта страна сейчас председательствует в ОБСЕ. Формулировку отказа озвучил мелкий клерк.
Максим Николаенко, гендиректор «Крыминформ»: «Девушка в окошке скромно предложила: за получением виз — в Киев. Потому что Крым, по их мнению, украинский».
Отказ в получении виз и запрет на участие в конференции — оскорбление для всех крымских журналистов. Екатерина возглавляет крупнейшую телекомпанию, а Максим — ведущий интернет-портал полуострова.
Екатерина Козырь: «Свобода слова закончилась. Изначально никто и не собирался нас туда пускать. Европа оказалась не готова услышать мнение крымчан, работающих и живущих в Крыму».
Прорвать созданные для свободы слова барьеры помогли новые технологии: Екатерина и Максим записали видеообращение. Российские дипломаты покажут его на конференции ОБСЕ.
Екатерина Козырь: «К сожалению, Крым не захотели услышать лично, поэтому приходится обращаться к вам посредством современных технологий. У нас 176 национальностей, в нашем большом крымском мире так принято — обнять, выслушать и принять мнение, которое, возможно, отличается от твоего. Европа, бери с нас пример».
«Визовая дискриминация» для крымчан длится четвертый год. Отказы выносят, как только в посольствах стран Евросоюза видят крымскую прописку.
Стандартная формулировка в любом из европейских посольств при отказе в получении шенгена для крымчан звучит так: «Обращайтесь в наше посольство в Киеве». Однако не все так просто. Есть варианты, если включить коррупционную составляющую: при посольствах работают фирмы-однодневки, и, заплатив 50–100 тысяч рублей, можно легко получить заветную шенгенскую визу.
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