Лавров: Москва разочарована позицией Австрии, не выдавшей визы крымским журналистам

Австрия отказалась выдать визы трем журналистам из Крыма, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ и были уже аккредитованы на это мероприятие. Решение австрийских властей прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр иностранных дел заявил, что Москва разочарована позицией Австрии, которая отказалась выдать визы крымским журналистам. С таким заявлением Лавров выступил после встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации».
Глава МИД подчеркнул, что журналисты из Крыма были зарегистрированы в качестве участников совещания ОБСЕ по теме «Роль свободных средств массовой информации во всеобъемлющем подходе к безопасности», которое проходит в Вене в пятницу, 3 ноября. Но тем не менее визы они не получили.
Сергей Лавров: «Будучи зарегистрированными со всеми правилами ОБСЕ, они не получили австрийские визы. Мы считаем это ошибкой, потому что, по сути дела, участники совещания лишены возможности услышать картину в ее всеобъемлющем измерении. Наши представители Крыма и Севастополя не смогли донести до мировой общественности правду о реальной ситуации на полуострове».
Лавров подчеркнул, что подобные действия неприемлемы, поскольку крымские журналисты подверглись «дискриминации и фактически коллективному наказанию» за выбор, который они сделали в 2014 году, когда Крым вошел в состав РФ.
Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что в МИД РФ в связи с этим инцидентом был вызван временный поверенный в делах Австрии в России.
Сергей Лавров: «Мы вчера пригласили в МИД временного поверенного в делах Австрии и сделали соответствующее представление».
Сергей Лавров: «Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации».
Глава МИД подчеркнул, что журналисты из Крыма были зарегистрированы в качестве участников совещания ОБСЕ по теме «Роль свободных средств массовой информации во всеобъемлющем подходе к безопасности», которое проходит в Вене в пятницу, 3 ноября. Но тем не менее визы они не получили.
Сергей Лавров: «Будучи зарегистрированными со всеми правилами ОБСЕ, они не получили австрийские визы. Мы считаем это ошибкой, потому что, по сути дела, участники совещания лишены возможности услышать картину в ее всеобъемлющем измерении. Наши представители Крыма и Севастополя не смогли донести до мировой общественности правду о реальной ситуации на полуострове».
Лавров подчеркнул, что подобные действия неприемлемы, поскольку крымские журналисты подверглись «дискриминации и фактически коллективному наказанию» за выбор, который они сделали в 2014 году, когда Крым вошел в состав РФ.
Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что в МИД РФ в связи с этим инцидентом был вызван временный поверенный в делах Австрии в России.
Сергей Лавров: «Мы вчера пригласили в МИД временного поверенного в делах Австрии и сделали соответствующее представление».
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