Отцом удерживаемой в Турции российской школьницы заинтересовались в СК

В Петербурге Следственный комитет сегодня подключился к непростой семейной истории:
15-летняя школьница по имени Надя утверждает, что ее может довести до самоубийства родной отец, который сейчас живет в Турции.
В своем обращении, переданном из Стамбула, девушка заявила, что ее буквально взяли в плен, заставляют носить хиджаб и хотят силой выдать замуж.
В Турцию Надежда приехала несколько месяцев назад — добиваться разрешения на то, чтобы опеку над ней оформила бабушка. Но в итоге осталась без обратного билета и надежды на скорое возвращение домой. Отец — Владимир Яблоков — говорит, что он не держит дочь в заложниках, а удерживает от попадания на неверный путь с подростковыми гулянками и сомнительными развлечениями. О них он узнал из видеозаписей дочери.
Поездка к отцу, с которым мать Нади развелась более 10 лет назад, была вынужденной. Мама трагически умерла, и девочка хотела получить разрешение отца на опекунство бабушкой. Владислав Яблоков, живущий в Турции, работающий риелтором и давно обращенный в ислам, познакомил ребенка со своей новой семьей, а после забрал паспорт, билеты домой и оставил несовершеннолетнюю дочь у себя. В интервью НТВ он объяснил причины своего отцовского решения. На видео, которая школьница недавно выложила в сеть, 15-летняя девочка со своими сверстниками ведет себя довольно развязно.
Но в лицее, где девочка годами учится без троек, о ней говорят только хорошее. Педагоги возмущены решением отца. В турецкой религиозной школе, куда он ее определил, школьница не понимает ни слова.
Последние несколько часов девочка и бабушка находятся в российском консульстве. Отец написал заявление о похищении ребенка, хотя никто не отрицает, что именно он — главный законный представитель ребенка. Но слова 15-летней девочки о применении силы отцом тоже многое значат. В Следственном комитете РФ их расценили как возможное доведение до покушения на самоубийство.
По последним данным, Владислав Яблоков приехал в консульство, он готов дать разрешение на выезд ребенка в Россию, но и сам намерен посетить родину. Он хочет попытаться решить семейную драму, вышедшую на международный уровень. В России его ждут на допрос следователи.
Подробности — в видеоматериале.
В Турцию Надежда приехала несколько месяцев назад — добиваться разрешения на то, чтобы опеку над ней оформила бабушка. Но в итоге осталась без обратного билета и надежды на скорое возвращение домой. Отец — Владимир Яблоков — говорит, что он не держит дочь в заложниках, а удерживает от попадания на неверный путь с подростковыми гулянками и сомнительными развлечениями. О них он узнал из видеозаписей дочери.
Поездка к отцу, с которым мать Нади развелась более 10 лет назад, была вынужденной. Мама трагически умерла, и девочка хотела получить разрешение отца на опекунство бабушкой. Владислав Яблоков, живущий в Турции, работающий риелтором и давно обращенный в ислам, познакомил ребенка со своей новой семьей, а после забрал паспорт, билеты домой и оставил несовершеннолетнюю дочь у себя. В интервью НТВ он объяснил причины своего отцовского решения. На видео, которая школьница недавно выложила в сеть, 15-летняя девочка со своими сверстниками ведет себя довольно развязно.
Но в лицее, где девочка годами учится без троек, о ней говорят только хорошее. Педагоги возмущены решением отца. В турецкой религиозной школе, куда он ее определил, школьница не понимает ни слова.
Последние несколько часов девочка и бабушка находятся в российском консульстве. Отец написал заявление о похищении ребенка, хотя никто не отрицает, что именно он — главный законный представитель ребенка. Но слова 15-летней девочки о применении силы отцом тоже многое значат. В Следственном комитете РФ их расценили как возможное доведение до покушения на самоубийство.
По последним данным, Владислав Яблоков приехал в консульство, он готов дать разрешение на выезд ребенка в Россию, но и сам намерен посетить родину. Он хочет попытаться решить семейную драму, вышедшую на международный уровень. В России его ждут на допрос следователи.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии